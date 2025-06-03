货币 / GOGL
GOGL: Golden Ocean Group Limited
7.98 USD 0.22 (2.68%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GOGL汇率已更改-2.68%。当日，交易品种以低点7.85和高点8.28进行交易。
关注Golden Ocean Group Limited动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
GOGL新闻
- Earnings call transcript: Golden Ocean’s Q1 2025 results miss estimates
- New Strong Sell Stocks for August 20th
- Golden Ocean Group shareholders approve merger with CMB.TECH NV
- Ship Finance International stock price target lowered to $10 at BTIG
- Golden Ocean: Strategic Merger, Strong Dividends, And Attractive Valuation (NASDAQ:GOGL)
- Cmb.Tech NV: Robust Equity Ahead Of Merger In Q3 2025 (NYSE:CMBT)
- Low-Risk Opportunity In The Golden Ocean And Cmb.Tech Merger (NASDAQ:GOGL)
- Golden Ocean Merger: Profiting From A Significant Arbitrage Spread (GOGL)
- GOGL “ 2024 Environmental, Social and Governance (ESG) Report
日范围
7.85 8.28
年范围
6.27 13.47
- 前一天收盘价
- 8.20
- 开盘价
- 8.28
- 卖价
- 7.98
- 买价
- 8.28
- 最低价
- 7.85
- 最高价
- 8.28
- 交易量
- 3.166 K
- 日变化
- -2.68%
- 月变化
- -2.68%
- 6个月变化
- -18.32%
- 年变化
- -32.88%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值