GOGL: Golden Ocean Group Limited

7.98 USD 0.22 (2.68%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GOGL ha avuto una variazione del -2.68% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.85 e ad un massimo di 8.28.

Segui le dinamiche di Golden Ocean Group Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
7.85 8.28
Intervallo Annuale
6.27 13.47
Chiusura Precedente
8.20
Apertura
8.28
Bid
7.98
Ask
8.28
Minimo
7.85
Massimo
8.28
Volume
3.166 K
Variazione giornaliera
-2.68%
Variazione Mensile
-2.68%
Variazione Semestrale
-18.32%
Variazione Annuale
-32.88%
