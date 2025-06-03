Valute / GOGL
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
GOGL: Golden Ocean Group Limited
7.98 USD 0.22 (2.68%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GOGL ha avuto una variazione del -2.68% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.85 e ad un massimo di 8.28.
Segui le dinamiche di Golden Ocean Group Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- D1
- W1
- MN
GOGL News
- Earnings call transcript: Golden Ocean’s Q1 2025 results miss estimates
- New Strong Sell Stocks for August 20th
- Golden Ocean Group shareholders approve merger with CMB.TECH NV
- Ship Finance International stock price target lowered to $10 at BTIG
- Norway stocks higher at close of trade; Oslo OBX up 0.22%
- Norway stocks higher at close of trade; Oslo OBX up 0.15%
- Norway stocks lower at close of trade; Oslo OBX down 0.60%
- Norway stocks higher at close of trade; Oslo OBX up 0.14%
- Norway stocks higher at close of trade; Oslo OBX up 0.07%
- Norway stocks higher at close of trade; Oslo OBX up 0.44%
- Norway stocks higher at close of trade; Oslo OBX up 0.69%
- Norway stocks higher at close of trade; Oslo OBX up 0.09%
- Norway stocks higher at close of trade; Oslo OBX up 0.36%
- Norway stocks higher at close of trade; Oslo OBX up 0.33%
- Golden Ocean: Strategic Merger, Strong Dividends, And Attractive Valuation (NASDAQ:GOGL)
- Norway stocks lower at close of trade; Oslo OBX down 0.59%
- Cmb.Tech NV: Robust Equity Ahead Of Merger In Q3 2025 (NYSE:CMBT)
- Low-Risk Opportunity In The Golden Ocean And Cmb.Tech Merger (NASDAQ:GOGL)
- Norway stocks higher at close of trade; Oslo OBX up 0.59%
- Golden Ocean Merger: Profiting From A Significant Arbitrage Spread (GOGL)
- Norway stocks higher at close of trade; Oslo OBX up 0.71%
- Norway stocks higher at close of trade; Oslo OBX up 0.64%
- GOGL “ 2024 Environmental, Social and Governance (ESG) Report
- Norway stocks lower at close of trade; Oslo OBX down 0.08%
Intervallo Giornaliero
7.85 8.28
Intervallo Annuale
6.27 13.47
- Chiusura Precedente
- 8.20
- Apertura
- 8.28
- Bid
- 7.98
- Ask
- 8.28
- Minimo
- 7.85
- Massimo
- 8.28
- Volume
- 3.166 K
- Variazione giornaliera
- -2.68%
- Variazione Mensile
- -2.68%
- Variazione Semestrale
- -18.32%
- Variazione Annuale
- -32.88%
20 settembre, sabato