GOGL: Golden Ocean Group Limited
7.98 USD 0.22 (2.68%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GOGLの今日の為替レートは、-2.68%変化しました。日中、通貨は1あたり7.85の安値と8.28の高値で取引されました。
Golden Ocean Group Limitedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
7.85 8.28
1年のレンジ
6.27 13.47
- 以前の終値
- 8.20
- 始値
- 8.28
- 買値
- 7.98
- 買値
- 8.28
- 安値
- 7.85
- 高値
- 8.28
- 出来高
- 3.166 K
- 1日の変化
- -2.68%
- 1ヶ月の変化
- -2.68%
- 6ヶ月の変化
- -18.32%
- 1年の変化
- -32.88%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K