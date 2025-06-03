Währungen / GOGL
GOGL: Golden Ocean Group Limited
7.98 USD 0.22 (2.68%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GOGL hat sich für heute um -2.68% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.85 bis zu einem Hoch von 8.28 gehandelt.
Verfolgen Sie die Golden Ocean Group Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
GOGL News
Tagesspanne
7.85 8.28
Jahresspanne
6.27 13.47
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.20
- Eröffnung
- 8.28
- Bid
- 7.98
- Ask
- 8.28
- Tief
- 7.85
- Hoch
- 8.28
- Volumen
- 3.166 K
- Tagesänderung
- -2.68%
- Monatsänderung
- -2.68%
- 6-Monatsänderung
- -18.32%
- Jahresänderung
- -32.88%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K