GIW: Gigcapital8 Corp.
A taxa do GIW para hoje mudou para -0.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.88 e o mais alto foi 9.89.
Veja a dinâmica do par de moedas Gigcapital8 Corp.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de GIW hoje?
Hoje Gigcapital8 Corp. (GIW) está avaliado em 9.88. O instrumento é negociado dentro de 9.88 - 9.89, o fechamento de ontem foi 9.89, e o volume de negociação atingiu 79. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de GIW em tempo real.
As ações de Gigcapital8 Corp. pagam dividendos?
Atualmente Gigcapital8 Corp. está avaliado em 9.88. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -1.69% e USD. Monitore os movimentos de GIW no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de GIW?
Você pode comprar ações de Gigcapital8 Corp. (GIW) pelo preço atual 9.88. Ordens geralmente são executadas perto de 9.88 ou 10.18, enquanto 79 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de GIW no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de GIW?
Investir em Gigcapital8 Corp. envolve considerar a faixa anual 9.88 - 10.05 e o preço atual 9.88. Muitos comparam -0.30% e -1.69% antes de enviar ordens em 9.88 ou 10.18. Estude as mudanças diárias de preço de GIW no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Gigcapital8 Corp.?
O maior preço de Gigcapital8 Corp. (GIW) no último ano foi 10.05. As ações oscilaram bastante dentro de 9.88 - 10.05, e a comparação com 9.89 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Gigcapital8 Corp. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Gigcapital8 Corp.?
O menor preço de Gigcapital8 Corp. (GIW) no ano foi 9.88. A comparação com o preço atual 9.88 e 9.88 - 10.05 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de GIW em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de GIW?
No passado Gigcapital8 Corp. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 9.89 e -1.69% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 9.89
- Open
- 9.88
- Bid
- 9.88
- Ask
- 10.18
- Low
- 9.88
- High
- 9.89
- Volume
- 79
- Mudança diária
- -0.10%
- Mudança mensal
- -0.30%
- Mudança de 6 meses
- -1.69%
- Mudança anual
- -1.69%
- Atu.
- 414
- Projeç.
- Prév.
- 413
- Atu.
- 548
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.