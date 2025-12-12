- Aperçu
GIW: Gigcapital8 Corp.
Le taux de change de GIW a changé de -0.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 9.88 et à un maximum de 9.89.
Suivez la dynamique Gigcapital8 Corp.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action GIW aujourd'hui ?
L'action Gigcapital8 Corp. est cotée à 9.88 aujourd'hui. Elle se négocie dans 9.88 - 9.89, a clôturé hier à 9.89 et son volume d'échange a atteint 79. Le graphique en temps réel du cours de GIW présente ces mises à jour.
L'action Gigcapital8 Corp. verse-t-elle des dividendes ?
Gigcapital8 Corp. est actuellement valorisé à 9.88. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -1.69% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de GIW.
Comment acheter des actions GIW ?
Vous pouvez acheter des actions Gigcapital8 Corp. au cours actuel de 9.88. Les ordres sont généralement placés à proximité de 9.88 ou de 10.18, le 79 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de GIW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action GIW ?
Investir dans Gigcapital8 Corp. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 9.88 - 10.05 et le prix actuel 9.88. Beaucoup comparent -0.30% et -1.69% avant de passer des ordres à 9.88 ou 10.18. Consultez le graphique du cours de GIW en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Gigcapital8 Corp. ?
Le cours le plus élevé de Gigcapital8 Corp. l'année dernière était 10.05. Au cours de 9.88 - 10.05, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 9.89 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Gigcapital8 Corp. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Gigcapital8 Corp. ?
Le cours le plus bas de Gigcapital8 Corp. (GIW) sur l'année a été 9.88. Sa comparaison avec 9.88 et 9.88 - 10.05 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de GIW sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action GIW a-t-elle été divisée ?
Gigcapital8 Corp. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 9.89 et -1.69% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 9.89
- Ouverture
- 9.88
- Bid
- 9.88
- Ask
- 10.18
- Plus Bas
- 9.88
- Plus Haut
- 9.89
- Volume
- 79
- Changement quotidien
- -0.10%
- Changement Mensuel
- -0.30%
- Changement à 6 Mois
- -1.69%
- Changement Annuel
- -1.69%
