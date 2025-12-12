- 概要
GIW: Gigcapital8 Corp.
GIWの今日の為替レートは、-0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり9.88の安値と9.89の高値で取引されました。
Gigcapital8 Corp.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
GIW株の現在の価格は？
Gigcapital8 Corp.の株価は本日9.88です。9.88 - 9.89内で取引され、前日の終値は9.89、取引量は79に達しました。GIWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Gigcapital8 Corp.の株は配当を出しますか？
Gigcapital8 Corp.の現在の価格は9.88です。配当方針は会社によりますが、投資家は-1.69%やUSDにも注目します。GIWの動きはライブチャートで確認できます。
GIW株を買う方法は？
Gigcapital8 Corp.の株は現在9.88で購入可能です。注文は通常9.88または10.18付近で行われ、79や0.00%が市場の動きを示します。GIWの最新情報はライブチャートで確認できます。
GIW株に投資する方法は？
Gigcapital8 Corp.への投資では、年間の値幅9.88 - 10.05と現在の9.88を考慮します。注文は多くの場合9.88や10.18で行われる前に、-0.30%や-1.69%と比較されます。GIWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Gigcapital8 Corp.の株の最高値は？
Gigcapital8 Corp.の過去1年の最高値は10.05でした。9.88 - 10.05内で株価は大きく変動し、9.89と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Gigcapital8 Corp.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Gigcapital8 Corp.の株の最低値は？
Gigcapital8 Corp.(GIW)の年間最安値は9.88でした。現在の9.88や9.88 - 10.05と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。GIWの動きはライブチャートで確認できます。
GIWの株式分割はいつ行われましたか？
Gigcapital8 Corp.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、9.89、-1.69%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 9.89
- 始値
- 9.88
- 買値
- 9.88
- 買値
- 10.18
- 安値
- 9.88
- 高値
- 9.89
- 出来高
- 79
- 1日の変化
- -0.10%
- 1ヶ月の変化
- -0.30%
- 6ヶ月の変化
- -1.69%
- 1年の変化
- -1.69%
