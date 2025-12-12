- Übersicht
GIW: Gigcapital8 Corp.
Der Wechselkurs von GIW hat sich für heute um -0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.88 bis zu einem Hoch von 9.89 gehandelt.
Verfolgen Sie die Gigcapital8 Corp.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von GIW heute?
Die Aktie von Gigcapital8 Corp. (GIW) notiert heute bei 9.88. Sie wird innerhalb einer Spanne von 9.88 - 9.89 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 9.89 und das Handelsvolumen erreichte 79. Das Live-Chart von GIW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie GIW Dividenden?
Gigcapital8 Corp. wird derzeit mit 9.88 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -1.69% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von GIW zu verfolgen.
Wie kaufe ich GIW-Aktien?
Sie können Aktien von Gigcapital8 Corp. (GIW) zum aktuellen Kurs von 9.88 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 9.88 oder 10.18 platziert, während 79 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von GIW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in GIW-Aktien?
Bei einer Investition in Gigcapital8 Corp. müssen die jährliche Spanne 9.88 - 10.05 und der aktuelle Kurs 9.88 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.30% und -1.69%, bevor sie Orders zu 9.88 oder 10.18 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von GIW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Gigcapital8 Corp.?
Der höchste Kurs von Gigcapital8 Corp. (GIW) im vergangenen Jahr lag bei 10.05. Innerhalb von 9.88 - 10.05 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 9.89 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Gigcapital8 Corp. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Gigcapital8 Corp.?
Der niedrigste Kurs von Gigcapital8 Corp. (GIW) im Laufe des Jahres betrug 9.88. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 9.88 und der Spanne 9.88 - 10.05 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von GIW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von GIW statt?
Gigcapital8 Corp. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 9.89 und -1.69% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.89
- Eröffnung
- 9.88
- Bid
- 9.88
- Ask
- 10.18
- Tief
- 9.88
- Hoch
- 9.89
- Volumen
- 79
- Tagesänderung
- -0.10%
- Monatsänderung
- -0.30%
- 6-Monatsänderung
- -1.69%
- Jahresänderung
- -1.69%
