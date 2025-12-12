QuotazioniSezioni
Valute / GIW
GIW: Gigcapital8 Corp.

9.88 USD 0.01 (0.10%)
Settore: Altri Simboli Base: Dollaro Valuta di profitto: Dollaro

Il tasso di cambio GIW ha avuto una variazione del -0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.88 e ad un massimo di 9.89.

Segui le dinamiche di Gigcapital8 Corp.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni GIW oggi?

Oggi le azioni Gigcapital8 Corp. sono prezzate a 9.88. Viene scambiato all'interno di 9.88 - 9.89, la chiusura di ieri è stata 9.89 e il volume degli scambi ha raggiunto 79. Il grafico dei prezzi in tempo reale di GIW mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Gigcapital8 Corp. pagano dividendi?

Gigcapital8 Corp. è attualmente valutato a 9.88. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -1.69% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di GIW.

Come acquistare azioni GIW?

Puoi acquistare azioni Gigcapital8 Corp. al prezzo attuale di 9.88. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 9.88 o 10.18, mentre 79 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di GIW sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni GIW?

Investire in Gigcapital8 Corp. implica considerare l'intervallo annuale 9.88 - 10.05 e il prezzo attuale 9.88. Molti confrontano -0.30% e -1.69% prima di effettuare ordini su 9.88 o 10.18. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di GIW con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Gigcapital8 Corp.?

Il prezzo massimo di Gigcapital8 Corp. nell'ultimo anno è stato 10.05. All'interno di 9.88 - 10.05, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 9.89 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Gigcapital8 Corp. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Gigcapital8 Corp.?

Il prezzo più basso di Gigcapital8 Corp. (GIW) nel corso dell'anno è stato 9.88. Confrontandolo con gli attuali 9.88 e 9.88 - 10.05 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda GIW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di GIW?

Gigcapital8 Corp. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 9.89 e -1.69%.

Intervallo Giornaliero
9.88 9.89
Intervallo Annuale
9.88 10.05
Chiusura Precedente
9.89
Apertura
9.88
Bid
9.88
Ask
10.18
Minimo
9.88
Massimo
9.89
Volume
79
Variazione giornaliera
-0.10%
Variazione Mensile
-0.30%
Variazione Semestrale
-1.69%
Variazione Annuale
-1.69%
12 dicembre, venerdì
18:00
USD
Baker Hughes CONTEGGIO DELLE PIATTAFORME PETROLIFERE STATUNITENSI
Agire
Fcst
Prev
413
18:00
USD
Baker Hughes US Total Rig Count
Agire
Fcst
Prev
549
20:30
USD
CFTC Oro Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Agire
Prev
20:30
USD
CFTC Greggio Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
20:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
20:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev