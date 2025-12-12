- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
GIW: Gigcapital8 Corp.
Il tasso di cambio GIW ha avuto una variazione del -0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.88 e ad un massimo di 9.89.
Segui le dinamiche di Gigcapital8 Corp.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni GIW oggi?
Oggi le azioni Gigcapital8 Corp. sono prezzate a 9.88. Viene scambiato all'interno di 9.88 - 9.89, la chiusura di ieri è stata 9.89 e il volume degli scambi ha raggiunto 79. Il grafico dei prezzi in tempo reale di GIW mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Gigcapital8 Corp. pagano dividendi?
Gigcapital8 Corp. è attualmente valutato a 9.88. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -1.69% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di GIW.
Come acquistare azioni GIW?
Puoi acquistare azioni Gigcapital8 Corp. al prezzo attuale di 9.88. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 9.88 o 10.18, mentre 79 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di GIW sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni GIW?
Investire in Gigcapital8 Corp. implica considerare l'intervallo annuale 9.88 - 10.05 e il prezzo attuale 9.88. Molti confrontano -0.30% e -1.69% prima di effettuare ordini su 9.88 o 10.18. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di GIW con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Gigcapital8 Corp.?
Il prezzo massimo di Gigcapital8 Corp. nell'ultimo anno è stato 10.05. All'interno di 9.88 - 10.05, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 9.89 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Gigcapital8 Corp. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Gigcapital8 Corp.?
Il prezzo più basso di Gigcapital8 Corp. (GIW) nel corso dell'anno è stato 9.88. Confrontandolo con gli attuali 9.88 e 9.88 - 10.05 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda GIW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di GIW?
Gigcapital8 Corp. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 9.89 e -1.69%.
- Chiusura Precedente
- 9.89
- Apertura
- 9.88
- Bid
- 9.88
- Ask
- 10.18
- Minimo
- 9.88
- Massimo
- 9.89
- Volume
- 79
- Variazione giornaliera
- -0.10%
- Variazione Mensile
- -0.30%
- Variazione Semestrale
- -1.69%
- Variazione Annuale
- -1.69%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 413
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 549
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev