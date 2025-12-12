КотировкиРазделы
Валюты / GIW
Назад в Рынок акций США

GIW: Gigcapital8 Corp.

9.88 USD 0.01 (0.10%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GIW за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.88, а максимальная — 9.89.

Следите за динамикой Gigcapital8 Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GIW сегодня?

Gigcapital8 Corp. (GIW) сегодня оценивается на уровне 9.88. Инструмент торгуется в пределах 9.88 - 9.89, вчерашнее закрытие составило 9.89, а торговый объем достиг 79. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GIW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Gigcapital8 Corp.?

Gigcapital8 Corp. в настоящее время оценивается в 9.88. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.69% и USD. Отслеживайте движения GIW на графике в реальном времени.

Как купить акции GIW?

Вы можете купить акции Gigcapital8 Corp. (GIW) по текущей цене 9.88. Ордера обычно размещаются около 9.88 или 10.18, тогда как 79 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GIW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GIW?

Инвестирование в Gigcapital8 Corp. предполагает учет годового диапазона 9.88 - 10.05 и текущей цены 9.88. Многие сравнивают -0.30% и -1.69% перед размещением ордеров на 9.88 или 10.18. Изучайте ежедневные изменения цены GIW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Gigcapital8 Corp.?

Самая высокая цена Gigcapital8 Corp. (GIW) за последний год составила 10.05. Акции заметно колебались в пределах 9.88 - 10.05, сравнение с 9.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Gigcapital8 Corp. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Gigcapital8 Corp.?

Самая низкая цена Gigcapital8 Corp. (GIW) за год составила 9.88. Сравнение с текущими 9.88 и 9.88 - 10.05 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GIW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GIW?

В прошлом Gigcapital8 Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.89 и -1.69% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
9.88 9.89
Годовой диапазон
9.88 10.05
Предыдущее закрытие
9.89
Open
9.88
Bid
9.88
Ask
10.18
Low
9.88
High
9.89
Объем
79
Дневное изменение
-0.10%
Месячное изменение
-0.30%
6-месячное изменение
-1.69%
Годовое изменение
-1.69%
12 декабря, пятница
18:00
USD
Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes
Акт.
414
Прог.
Пред.
413
18:00
USD
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
Акт.
548
Прог.
Пред.
549
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.