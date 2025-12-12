- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
GIW: Gigcapital8 Corp.
Курс GIW за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.88, а максимальная — 9.89.
Следите за динамикой Gigcapital8 Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GIW сегодня?
Gigcapital8 Corp. (GIW) сегодня оценивается на уровне 9.88. Инструмент торгуется в пределах 9.88 - 9.89, вчерашнее закрытие составило 9.89, а торговый объем достиг 79. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GIW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Gigcapital8 Corp.?
Gigcapital8 Corp. в настоящее время оценивается в 9.88. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.69% и USD. Отслеживайте движения GIW на графике в реальном времени.
Как купить акции GIW?
Вы можете купить акции Gigcapital8 Corp. (GIW) по текущей цене 9.88. Ордера обычно размещаются около 9.88 или 10.18, тогда как 79 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GIW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GIW?
Инвестирование в Gigcapital8 Corp. предполагает учет годового диапазона 9.88 - 10.05 и текущей цены 9.88. Многие сравнивают -0.30% и -1.69% перед размещением ордеров на 9.88 или 10.18. Изучайте ежедневные изменения цены GIW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Gigcapital8 Corp.?
Самая высокая цена Gigcapital8 Corp. (GIW) за последний год составила 10.05. Акции заметно колебались в пределах 9.88 - 10.05, сравнение с 9.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Gigcapital8 Corp. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Gigcapital8 Corp.?
Самая низкая цена Gigcapital8 Corp. (GIW) за год составила 9.88. Сравнение с текущими 9.88 и 9.88 - 10.05 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GIW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GIW?
В прошлом Gigcapital8 Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.89 и -1.69% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 9.89
- Open
- 9.88
- Bid
- 9.88
- Ask
- 10.18
- Low
- 9.88
- High
- 9.89
- Объем
- 79
- Дневное изменение
- -0.10%
- Месячное изменение
- -0.30%
- 6-месячное изменение
- -1.69%
- Годовое изменение
- -1.69%
- Акт.
- 414
- Прог.
- Пред.
- 413
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.