GIW: Gigcapital8 Corp.
今日GIW汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点9.88和高点9.89进行交易。
关注Gigcapital8 Corp.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
GIW股票今天的价格是多少？
Gigcapital8 Corp.股票今天的定价为9.88。它在9.88 - 9.89范围内交易，昨天的收盘价为9.88，交易量达到28。GIW的实时价格图表显示了这些更新。
Gigcapital8 Corp.股票是否支付股息？
Gigcapital8 Corp.目前的价值为9.88。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.69%和USD。实时查看图表以跟踪GIW走势。
如何购买GIW股票？
您可以以9.88的当前价格购买Gigcapital8 Corp.股票。订单通常设置在9.88或10.18附近，而28和-0.10%显示市场活动。立即关注GIW的实时图表更新。
如何投资GIW股票？
投资Gigcapital8 Corp.需要考虑年度范围9.88 - 10.05和当前价格9.88。许多人在以9.88或10.18下订单之前，会比较-0.30%和。实时查看GIW价格图表，了解每日变化。
Gigcapital8 Corp.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Gigcapital8 Corp.的最高价格是10.05。在9.88 - 10.05内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Gigcapital8 Corp.的绩效。
Gigcapital8 Corp.股票的最低价格是多少？
Gigcapital8 Corp.（GIW）的最低价格为9.88。将其与当前的9.88和9.88 - 10.05进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GIW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GIW股票是什么时候拆分的？
Gigcapital8 Corp.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.88和-1.69%中可见。
- 前一天收盘价
- 9.88
- 开盘价
- 9.89
- 卖价
- 9.88
- 买价
- 10.18
- 最低价
- 9.88
- 最高价
- 9.89
- 交易量
- 28
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- -0.30%
- 6个月变化
- -1.69%
- 年变化
- -1.69%