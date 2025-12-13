报价部分
货币 / GIW
GIW: Gigcapital8 Corp.

9.88 USD 0.00 (0.00%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GIW汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点9.88和高点9.89进行交易。

关注Gigcapital8 Corp.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

GIW股票今天的价格是多少？

Gigcapital8 Corp.股票今天的定价为9.88。它在9.88 - 9.89范围内交易，昨天的收盘价为9.88，交易量达到28。GIW的实时价格图表显示了这些更新。

Gigcapital8 Corp.股票是否支付股息？

Gigcapital8 Corp.目前的价值为9.88。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.69%和USD。实时查看图表以跟踪GIW走势。

如何购买GIW股票？

您可以以9.88的当前价格购买Gigcapital8 Corp.股票。订单通常设置在9.88或10.18附近，而28和-0.10%显示市场活动。立即关注GIW的实时图表更新。

如何投资GIW股票？

投资Gigcapital8 Corp.需要考虑年度范围9.88 - 10.05和当前价格9.88。许多人在以9.88或10.18下订单之前，会比较-0.30%和。实时查看GIW价格图表，了解每日变化。

Gigcapital8 Corp.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Gigcapital8 Corp.的最高价格是10.05。在9.88 - 10.05内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Gigcapital8 Corp.的绩效。

Gigcapital8 Corp.股票的最低价格是多少？

Gigcapital8 Corp.（GIW）的最低价格为9.88。将其与当前的9.88和9.88 - 10.05进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GIW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GIW股票是什么时候拆分的？

Gigcapital8 Corp.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.88和-1.69%中可见。

日范围
9.88 9.89
年范围
9.88 10.05
前一天收盘价
9.88
开盘价
9.89
卖价
9.88
买价
10.18
最低价
9.88
最高价
9.89
交易量
28
日变化
0.00%
月变化
-0.30%
6个月变化
-1.69%
年变化
-1.69%
13 十二月, 星期六