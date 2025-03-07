Moedas / GENK
GENK: GEN Restaurant Group Inc - Class A
3.11 USD 0.01 (0.32%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GENK para hoje mudou para -0.32%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.10 e o mais alto foi 3.22.
Veja a dinâmica do par de moedas GEN Restaurant Group Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GENK Notícias
- GEN Restaurant Group: 3 Strategic Paths (NASDAQ:GENK)
- GEN Restaurant Group: Strong Balance Sheet, But Worrisome Sales Trend (NASDAQ:GENK)
- GEN Restaurant Group stock price target lowered to $5 from $6 at Roth/MKM
- GEN Korean BBQ Expands Internationally with First South Korean Location
- GENK stock touches 52-week low at $3.20 amid sharp annual decline
- Super Hi International: Cooling Down After A Hot Streak (HDL)
- Benchmark cuts GENK stock target to $8, maintains Buy rating
- Kura Sushi: Fire In Gasoline As Tariff Pause Sparks A Rally (NASDAQ:KRUS)
- Super Hi International Stock: It Seems Priced To Perfection Here (NASDAQ:HDL)
- GEN Restaurant Group Stock: Still One Of The Cheapest FSRs
- Why Gap Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Broadcom (NASDAQ:AVGO), BigBear.ai Hldgs (NYSE:BBAI)
Faixa diária
3.10 3.22
Faixa anual
3.03 10.33
- Fechamento anterior
- 3.12
- Open
- 3.14
- Bid
- 3.11
- Ask
- 3.41
- Low
- 3.10
- High
- 3.22
- Volume
- 40
- Mudança diária
- -0.32%
- Mudança mensal
- -1.89%
- Mudança de 6 meses
- -43.45%
- Mudança anual
- -62.98%
