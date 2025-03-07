Währungen / GENK
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
GENK: GEN Restaurant Group Inc - Class A
3.07 USD 0.04 (1.29%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GENK hat sich für heute um -1.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.07 bis zu einem Hoch von 3.19 gehandelt.
Verfolgen Sie die GEN Restaurant Group Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GENK News
- GEN Restaurant Group: 3 Strategic Paths (NASDAQ:GENK)
- GEN Restaurant Group: Strong Balance Sheet, But Worrisome Sales Trend (NASDAQ:GENK)
- GEN Restaurant Group stock price target lowered to $5 from $6 at Roth/MKM
- GEN Korean BBQ Expands Internationally with First South Korean Location
- GENK stock touches 52-week low at $3.20 amid sharp annual decline
- Super Hi International: Cooling Down After A Hot Streak (HDL)
- Benchmark cuts GENK stock target to $8, maintains Buy rating
- Kura Sushi: Fire In Gasoline As Tariff Pause Sparks A Rally (NASDAQ:KRUS)
- Super Hi International Stock: It Seems Priced To Perfection Here (NASDAQ:HDL)
- GEN Restaurant Group Stock: Still One Of The Cheapest FSRs
- Why Gap Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Broadcom (NASDAQ:AVGO), BigBear.ai Hldgs (NYSE:BBAI)
Tagesspanne
3.07 3.19
Jahresspanne
3.03 10.33
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.11
- Eröffnung
- 3.14
- Bid
- 3.07
- Ask
- 3.37
- Tief
- 3.07
- Hoch
- 3.19
- Volumen
- 33
- Tagesänderung
- -1.29%
- Monatsänderung
- -3.15%
- 6-Monatsänderung
- -44.18%
- Jahresänderung
- -63.45%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K