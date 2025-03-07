通貨 / GENK
GENK: GEN Restaurant Group Inc - Class A
3.11 USD 0.01 (0.32%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GENKの今日の為替レートは、-0.32%変化しました。日中、通貨は1あたり3.10の安値と3.22の高値で取引されました。
GEN Restaurant Group Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
3.10 3.22
1年のレンジ
3.03 10.33
- 以前の終値
- 3.12
- 始値
- 3.14
- 買値
- 3.11
- 買値
- 3.41
- 安値
- 3.10
- 高値
- 3.22
- 出来高
- 40
- 1日の変化
- -0.32%
- 1ヶ月の変化
- -1.89%
- 6ヶ月の変化
- -43.45%
- 1年の変化
- -62.98%
