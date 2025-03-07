QuotazioniSezioni
Valute / GENK
GENK: GEN Restaurant Group Inc - Class A

3.07 USD 0.04 (1.29%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GENK ha avuto una variazione del -1.29% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.06 e ad un massimo di 3.19.

Segui le dinamiche di GEN Restaurant Group Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
3.06 3.19
Intervallo Annuale
3.03 10.33
Chiusura Precedente
3.11
Apertura
3.14
Bid
3.07
Ask
3.37
Minimo
3.06
Massimo
3.19
Volume
72
Variazione giornaliera
-1.29%
Variazione Mensile
-3.15%
Variazione Semestrale
-44.18%
Variazione Annuale
-63.45%
