GENK
GENK: GEN Restaurant Group Inc - Class A
3.07 USD 0.04 (1.29%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GENK ha avuto una variazione del -1.29% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.06 e ad un massimo di 3.19.
Segui le dinamiche di GEN Restaurant Group Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
3.06 3.19
Intervallo Annuale
3.03 10.33
- Chiusura Precedente
- 3.11
- Apertura
- 3.14
- Bid
- 3.07
- Ask
- 3.37
- Minimo
- 3.06
- Massimo
- 3.19
- Volume
- 72
- Variazione giornaliera
- -1.29%
- Variazione Mensile
- -3.15%
- Variazione Semestrale
- -44.18%
- Variazione Annuale
- -63.45%
21 settembre, domenica