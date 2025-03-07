Divisas / GENK
GENK: GEN Restaurant Group Inc - Class A
3.12 USD 0.02 (0.65%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GENK de hoy ha cambiado un 0.65%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.03, mientras que el máximo ha alcanzado 3.25.
Siga la dinámica de la pareja de divisas GEN Restaurant Group Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
GENK News
- GEN Restaurant Group: 3 Strategic Paths (NASDAQ:GENK)
- GEN Restaurant Group: Strong Balance Sheet, But Worrisome Sales Trend (NASDAQ:GENK)
- GEN Restaurant Group stock price target lowered to $5 from $6 at Roth/MKM
- GEN Korean BBQ Expands Internationally with First South Korean Location
- GENK stock touches 52-week low at $3.20 amid sharp annual decline
- Super Hi International: Cooling Down After A Hot Streak (HDL)
- Benchmark cuts GENK stock target to $8, maintains Buy rating
- Kura Sushi: Fire In Gasoline As Tariff Pause Sparks A Rally (NASDAQ:KRUS)
- Super Hi International Stock: It Seems Priced To Perfection Here (NASDAQ:HDL)
- GEN Restaurant Group Stock: Still One Of The Cheapest FSRs
- Why Gap Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Broadcom (NASDAQ:AVGO), BigBear.ai Hldgs (NYSE:BBAI)
Rango diario
3.03 3.25
Rango anual
3.03 10.33
- Cierres anteriores
- 3.10
- Open
- 3.11
- Bid
- 3.12
- Ask
- 3.42
- Low
- 3.03
- High
- 3.25
- Volumen
- 128
- Cambio diario
- 0.65%
- Cambio mensual
- -1.58%
- Cambio a 6 meses
- -43.27%
- Cambio anual
- -62.86%
