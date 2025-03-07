Валюты / GENK
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
GENK: GEN Restaurant Group Inc - Class A
3.10 USD 0.03 (0.98%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GENK за сегодня изменился на 0.98%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.05, а максимальная — 3.21.
Следите за динамикой GEN Restaurant Group Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости GENK
- GEN Restaurant Group: 3 Strategic Paths (NASDAQ:GENK)
- GEN Restaurant Group: Strong Balance Sheet, But Worrisome Sales Trend (NASDAQ:GENK)
- GEN Restaurant Group stock price target lowered to $5 from $6 at Roth/MKM
- GEN Korean BBQ Expands Internationally with First South Korean Location
- GENK stock touches 52-week low at $3.20 amid sharp annual decline
- Super Hi International: Cooling Down After A Hot Streak (HDL)
- Benchmark cuts GENK stock target to $8, maintains Buy rating
- Kura Sushi: Fire In Gasoline As Tariff Pause Sparks A Rally (NASDAQ:KRUS)
- Super Hi International Stock: It Seems Priced To Perfection Here (NASDAQ:HDL)
- GEN Restaurant Group Stock: Still One Of The Cheapest FSRs
- Why Gap Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Broadcom (NASDAQ:AVGO), BigBear.ai Hldgs (NYSE:BBAI)
Дневной диапазон
3.05 3.21
Годовой диапазон
3.05 10.33
- Предыдущее закрытие
- 3.07
- Open
- 3.20
- Bid
- 3.10
- Ask
- 3.40
- Low
- 3.05
- High
- 3.21
- Объем
- 77
- Дневное изменение
- 0.98%
- Месячное изменение
- -2.21%
- 6-месячное изменение
- -43.64%
- Годовое изменение
- -63.10%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.