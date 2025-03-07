통화 / GENK
GENK: GEN Restaurant Group Inc - Class A
3.07 USD 0.04 (1.29%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GENK 환율이 오늘 -1.29%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.06이고 고가는 3.19이었습니다.
GEN Restaurant Group Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GENK News
- GEN Restaurant Group: 3 Strategic Paths (NASDAQ:GENK)
- GEN Restaurant Group: Strong Balance Sheet, But Worrisome Sales Trend (NASDAQ:GENK)
- GEN Restaurant Group stock price target lowered to $5 from $6 at Roth/MKM
- GEN Korean BBQ Expands Internationally with First South Korean Location
- GENK stock touches 52-week low at $3.20 amid sharp annual decline
- Super Hi International: Cooling Down After A Hot Streak (HDL)
- Benchmark cuts GENK stock target to $8, maintains Buy rating
- Kura Sushi: Fire In Gasoline As Tariff Pause Sparks A Rally (NASDAQ:KRUS)
- Super Hi International Stock: It Seems Priced To Perfection Here (NASDAQ:HDL)
- GEN Restaurant Group Stock: Still One Of The Cheapest FSRs
- Why Gap Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Broadcom (NASDAQ:AVGO), BigBear.ai Hldgs (NYSE:BBAI)
일일 변동 비율
3.06 3.19
년간 변동
3.03 10.33
- 이전 종가
- 3.11
- 시가
- 3.14
- Bid
- 3.07
- Ask
- 3.37
- 저가
- 3.06
- 고가
- 3.19
- 볼륨
- 72
- 일일 변동
- -1.29%
- 월 변동
- -3.15%
- 6개월 변동
- -44.18%
- 년간 변동율
- -63.45%
20 9월, 토요일