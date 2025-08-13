- Visão do mercado
GEMD: Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access Emerging Markets U
A taxa do GEMD para hoje mudou para 0.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 41.90 e o mais alto foi 41.99.
Veja a dinâmica do par de moedas Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access Emerging Markets U. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
GEMD Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de GEMD hoje?
Hoje Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access Emerging Markets U (GEMD) está avaliado em 41.99. O instrumento é negociado dentro de 41.90 - 41.99, o fechamento de ontem foi 41.95, e o volume de negociação atingiu 8. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de GEMD em tempo real.
As ações de Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access Emerging Markets U pagam dividendos?
Atualmente Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access Emerging Markets U está avaliado em 41.99. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.92% e USD. Monitore os movimentos de GEMD no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de GEMD?
Você pode comprar ações de Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access Emerging Markets U (GEMD) pelo preço atual 41.99. Ordens geralmente são executadas perto de 41.99 ou 42.29, enquanto 8 e 0.10% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de GEMD no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de GEMD?
Investir em Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access Emerging Markets U envolve considerar a faixa anual 38.37 - 42.30 e o preço atual 41.99. Muitos comparam 0.21% e 5.61% antes de enviar ordens em 41.99 ou 42.29. Estude as mudanças diárias de preço de GEMD no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF?
O maior preço de Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) no último ano foi 42.30. As ações oscilaram bastante dentro de 38.37 - 42.30, e a comparação com 41.95 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access Emerging Markets U no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF?
O menor preço de Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) no ano foi 38.37. A comparação com o preço atual 41.99 e 38.37 - 42.30 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de GEMD em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de GEMD?
No passado Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access Emerging Markets U passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 41.95 e 2.92% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 41.95
- Open
- 41.95
- Bid
- 41.99
- Ask
- 42.29
- Low
- 41.90
- High
- 41.99
- Volume
- 8
- Mudança diária
- 0.10%
- Mudança mensal
- 0.21%
- Mudança de 6 meses
- 5.61%
- Mudança anual
- 2.92%