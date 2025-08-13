- Aperçu
GEMD: Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access Emerging Markets U
Le taux de change de GEMD a changé de -0.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 42.00 et à un maximum de 42.17.
Suivez la dynamique Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access Emerging Markets U. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GEMD Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action GEMD aujourd'hui ?
L'action Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access Emerging Markets U est cotée à 42.05 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.10%, a clôturé hier à 42.09 et son volume d'échange a atteint 10. Le graphique en temps réel du cours de GEMD présente ces mises à jour.
L'action Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access Emerging Markets U verse-t-elle des dividendes ?
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access Emerging Markets U est actuellement valorisé à 42.05. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -0.80% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de GEMD.
Comment acheter des actions GEMD ?
Vous pouvez acheter des actions Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access Emerging Markets U au cours actuel de 42.05. Les ordres sont généralement placés à proximité de 42.05 ou de 42.35, le 10 et le -0.17% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de GEMD sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action GEMD ?
Investir dans Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access Emerging Markets U implique de prendre en compte la fourchette annuelle 38.37 - 42.55 et le prix actuel 42.05. Beaucoup comparent 2.06% et 4.03% avant de passer des ordres à 42.05 ou 42.35. Consultez le graphique du cours de GEMD en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF ?
Le cours le plus élevé de Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF l'année dernière était 42.55. Au cours de 38.37 - 42.55, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 42.09 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access Emerging Markets U sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF ?
Le cours le plus bas de Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) sur l'année a été 38.37. Sa comparaison avec 42.05 et 38.37 - 42.55 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de GEMD sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action GEMD a-t-elle été divisée ?
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access Emerging Markets U a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 42.09 et -0.80% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 42.09
- Ouverture
- 42.12
- Bid
- 42.05
- Ask
- 42.35
- Plus Bas
- 42.00
- Plus Haut
- 42.17
- Volume
- 10
- Changement quotidien
- -0.10%
- Changement Mensuel
- 2.06%
- Changement à 6 Mois
- 4.03%
- Changement Annuel
- -0.80%
- Act
- -32 K
- Fcst
- -19 K
- Prev
- 54 K
- Act
-
- Fcst
- 52.8
- Prev
- 53.0
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- -0.1%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.792 M
- Fcst
- 2.655 M
- Prev
- -0.607 M
- Act
- -0.271 M
- Fcst
- -0.116 M
- Prev
- 0.177 M