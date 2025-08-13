- Übersicht
GEMD: Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access Emerging Markets U
Der Wechselkurs von GEMD hat sich für heute um 0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 41.90 bis zu einem Hoch von 41.99 gehandelt.
Verfolgen Sie die Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access Emerging Markets U-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GEMD News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von GEMD heute?
Die Aktie von Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access Emerging Markets U (GEMD) notiert heute bei 41.99. Sie wird innerhalb einer Spanne von 41.90 - 41.99 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 41.95 und das Handelsvolumen erreichte 8. Das Live-Chart von GEMD zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie GEMD Dividenden?
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access Emerging Markets U wird derzeit mit 41.99 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.92% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von GEMD zu verfolgen.
Wie kaufe ich GEMD-Aktien?
Sie können Aktien von Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access Emerging Markets U (GEMD) zum aktuellen Kurs von 41.99 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 41.99 oder 42.29 platziert, während 8 und 0.10% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von GEMD auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in GEMD-Aktien?
Bei einer Investition in Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access Emerging Markets U müssen die jährliche Spanne 38.37 - 42.30 und der aktuelle Kurs 41.99 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.21% und 5.61%, bevor sie Orders zu 41.99 oder 42.29 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von GEMD.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF?
Der höchste Kurs von Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) im vergangenen Jahr lag bei 42.30. Innerhalb von 38.37 - 42.30 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 41.95 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access Emerging Markets U mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF?
Der niedrigste Kurs von Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) im Laufe des Jahres betrug 38.37. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 41.99 und der Spanne 38.37 - 42.30 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von GEMD live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von GEMD statt?
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access Emerging Markets U hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 41.95 und 2.92% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 41.95
- Eröffnung
- 41.95
- Bid
- 41.99
- Ask
- 42.29
- Tief
- 41.90
- Hoch
- 41.99
- Volumen
- 8
- Tagesänderung
- 0.10%
- Monatsänderung
- 0.21%
- 6-Monatsänderung
- 5.61%
- Jahresänderung
- 2.92%