GEMD: Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access Emerging Markets U
El tipo de cambio de GEMD de hoy ha cambiado un 0.10%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 41.90, mientras que el máximo ha alcanzado 41.99.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access Emerging Markets U. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de GEMD hoy?
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access Emerging Markets U (GEMD) se evalúa hoy en 41.99. El instrumento se negocia dentro de 41.90 - 41.99; el cierre de ayer ha sido 41.95 y el volumen comercial ha alcanzado 8. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios GEMD en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access Emerging Markets U?
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access Emerging Markets U se evalúa actualmente en 41.99. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 2.92% y USD. Monitoree los movimientos de GEMD en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de GEMD?
Puede comprar acciones de Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access Emerging Markets U (GEMD) al precio actual de 41.99. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 41.99 o 42.29, mientras que 8 y 0.10% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de GEMD en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de GEMD?
Invertir en Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access Emerging Markets U implica tener en cuenta el rango anual 38.37 - 42.30 y el precio actual 41.99. Muchos comparan 0.21% y 5.61% antes de colocar órdenes en 41.99 o 42.29. Estudie los cambios diarios de precios de GEMD en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF?
El precio más alto de Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) en el último año ha sido 42.30. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 38.37 - 42.30, una comparación con 41.95 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access Emerging Markets U en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF?
El precio más bajo de Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) para el año ha sido 38.37. La comparación con los actuales 41.99 y 38.37 - 42.30 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de GEMD en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de GEMD?
En el pasado, Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access Emerging Markets U ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 41.95 y 2.92% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 41.95
- Open
- 41.95
- Bid
- 41.99
- Ask
- 42.29
- Low
- 41.90
- High
- 41.99
- Volumen
- 8
- Cambio diario
- 0.10%
- Cambio mensual
- 0.21%
- Cambio a 6 meses
- 5.61%
- Cambio anual
- 2.92%