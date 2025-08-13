- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
GEMD: Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access Emerging Markets U
Il tasso di cambio GEMD ha avuto una variazione del -0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 42.00 e ad un massimo di 42.17.
Segui le dinamiche di Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access Emerging Markets U. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GEMD News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni GEMD oggi?
Oggi le azioni Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access Emerging Markets U sono prezzate a 42.05. Viene scambiato all'interno di -0.10%, la chiusura di ieri è stata 42.09 e il volume degli scambi ha raggiunto 10. Il grafico dei prezzi in tempo reale di GEMD mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access Emerging Markets U pagano dividendi?
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access Emerging Markets U è attualmente valutato a 42.05. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.80% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di GEMD.
Come acquistare azioni GEMD?
Puoi acquistare azioni Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access Emerging Markets U al prezzo attuale di 42.05. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 42.05 o 42.35, mentre 10 e -0.17% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di GEMD sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni GEMD?
Investire in Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access Emerging Markets U implica considerare l'intervallo annuale 38.37 - 42.55 e il prezzo attuale 42.05. Molti confrontano 2.06% e 4.03% prima di effettuare ordini su 42.05 o 42.35. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di GEMD con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF?
Il prezzo massimo di Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF nell'ultimo anno è stato 42.55. All'interno di 38.37 - 42.55, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 42.09 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access Emerging Markets U utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF?
Il prezzo più basso di Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) nel corso dell'anno è stato 38.37. Confrontandolo con gli attuali 42.05 e 38.37 - 42.55 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda GEMD muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di GEMD?
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access Emerging Markets U ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 42.09 e -0.80%.
- Chiusura Precedente
- 42.09
- Apertura
- 42.12
- Bid
- 42.05
- Ask
- 42.35
- Minimo
- 42.00
- Massimo
- 42.17
- Volume
- 10
- Variazione giornaliera
- -0.10%
- Variazione Mensile
- 2.06%
- Variazione Semestrale
- 4.03%
- Variazione Annuale
- -0.80%
- Agire
- -32 K
- Fcst
- -19 K
- Prev
- 54 K
- Agire
-
- Fcst
- 52.8
- Prev
- 53.0
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- -0.1%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.792 M
- Fcst
- 2.655 M
- Prev
- -0.607 M
- Agire
- -0.271 M
- Fcst
- -0.116 M
- Prev
- 0.177 M