通貨 / GEMD
GEMD: Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access Emerging Markets U

41.99 USD 0.04 (0.10%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GEMDの今日の為替レートは、0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり41.90の安値と41.99の高値で取引されました。

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access Emerging Markets Uダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

GEMD株の現在の価格は？

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access Emerging Markets Uの株価は本日41.99です。41.90 - 41.99内で取引され、前日の終値は41.95、取引量は8に達しました。GEMDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access Emerging Markets Uの株は配当を出しますか？

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access Emerging Markets Uの現在の価格は41.99です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.92%やUSDにも注目します。GEMDの動きはライブチャートで確認できます。

GEMD株を買う方法は？

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access Emerging Markets Uの株は現在41.99で購入可能です。注文は通常41.99または42.29付近で行われ、8や0.10%が市場の動きを示します。GEMDの最新情報はライブチャートで確認できます。

GEMD株に投資する方法は？

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access Emerging Markets Uへの投資では、年間の値幅38.37 - 42.30と現在の41.99を考慮します。注文は多くの場合41.99や42.29で行われる前に、0.21%や5.61%と比較されます。GEMDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETFの株の最高値は？

Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETFの過去1年の最高値は42.30でした。38.37 - 42.30内で株価は大きく変動し、41.95と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access Emerging Markets Uのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETFの株の最低値は？

Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF(GEMD)の年間最安値は38.37でした。現在の41.99や38.37 - 42.30と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。GEMDの動きはライブチャートで確認できます。

GEMDの株式分割はいつ行われましたか？

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access Emerging Markets Uは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、41.95、2.92%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
41.90 41.99
1年のレンジ
38.37 42.30
以前の終値
41.95
始値
41.95
買値
41.99
買値
42.29
安値
41.90
高値
41.99
出来高
8
1日の変化
0.10%
1ヶ月の変化
0.21%
6ヶ月の変化
5.61%
1年の変化
2.92%
04 10月, 土曜日