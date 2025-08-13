报价部分
货币 / GEMD
回到股票

GEMD: Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access Emerging Markets U

41.99 USD 0.04 (0.10%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日GEMD汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点41.90和高点41.99进行交易。

关注Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access Emerging Markets U动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GEMD新闻

常见问题解答

GEMD股票今天的价格是多少？

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access Emerging Markets U股票今天的定价为41.99。它在41.90 - 41.99范围内交易，昨天的收盘价为41.95，交易量达到8。GEMD的实时价格图表显示了这些更新。

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access Emerging Markets U股票是否支付股息？

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access Emerging Markets U目前的价值为41.99。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.92%和USD。实时查看图表以跟踪GEMD走势。

如何购买GEMD股票？

您可以以41.99的当前价格购买Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access Emerging Markets U股票。订单通常设置在41.99或42.29附近，而8和0.10%显示市场活动。立即关注GEMD的实时图表更新。

如何投资GEMD股票？

投资Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access Emerging Markets U需要考虑年度范围38.37 - 42.30和当前价格41.99。许多人在以41.99或42.29下订单之前，会比较0.21%和。实时查看GEMD价格图表，了解每日变化。

Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF的最高价格是42.30。在38.37 - 42.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access Emerging Markets U的绩效。

Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF股票的最低价格是多少？

Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF（GEMD）的最低价格为38.37。将其与当前的41.99和38.37 - 42.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GEMD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GEMD股票是什么时候拆分的？

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access Emerging Markets U历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.95和2.92%中可见。

日范围
41.90 41.99
年范围
38.37 42.30
前一天收盘价
41.95
开盘价
41.95
卖价
41.99
买价
42.29
最低价
41.90
最高价
41.99
交易量
8
日变化
0.10%
月变化
0.21%
6个月变化
5.61%
年变化
2.92%
04 十月, 星期六