GEMD: Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access Emerging Markets U
今日GEMD汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点41.90和高点41.99进行交易。
关注Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access Emerging Markets U动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GEMD新闻
常见问题解答
GEMD股票今天的价格是多少？
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access Emerging Markets U股票今天的定价为41.99。它在41.90 - 41.99范围内交易，昨天的收盘价为41.95，交易量达到8。GEMD的实时价格图表显示了这些更新。
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access Emerging Markets U股票是否支付股息？
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access Emerging Markets U目前的价值为41.99。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.92%和USD。实时查看图表以跟踪GEMD走势。
如何购买GEMD股票？
您可以以41.99的当前价格购买Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access Emerging Markets U股票。订单通常设置在41.99或42.29附近，而8和0.10%显示市场活动。立即关注GEMD的实时图表更新。
如何投资GEMD股票？
投资Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access Emerging Markets U需要考虑年度范围38.37 - 42.30和当前价格41.99。许多人在以41.99或42.29下订单之前，会比较0.21%和。实时查看GEMD价格图表，了解每日变化。
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF的最高价格是42.30。在38.37 - 42.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access Emerging Markets U的绩效。
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF股票的最低价格是多少？
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF（GEMD）的最低价格为38.37。将其与当前的41.99和38.37 - 42.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GEMD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GEMD股票是什么时候拆分的？
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access Emerging Markets U历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.95和2.92%中可见。
- 前一天收盘价
- 41.95
- 开盘价
- 41.95
- 卖价
- 41.99
- 买价
- 42.29
- 最低价
- 41.90
- 最高价
- 41.99
- 交易量
- 8
- 日变化
- 0.10%
- 月变化
- 0.21%
- 6个月变化
- 5.61%
- 年变化
- 2.92%