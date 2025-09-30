- Visão do mercado
GCLWW: GCL Global Holdings Ltd
A taxa do GCLWW para hoje mudou para 9.38%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.0700 e o mais alto foi 0.0774.
Veja a dinâmica do par de moedas GCL Global Holdings Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de GCLWW hoje?
Hoje GCL Global Holdings Ltd (GCLWW) está avaliado em 0.0700. O instrumento é negociado dentro de 9.38%, o fechamento de ontem foi 0.0640, e o volume de negociação atingiu 3. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de GCLWW em tempo real.
As ações de GCL Global Holdings Ltd pagam dividendos?
Atualmente GCL Global Holdings Ltd está avaliado em 0.0700. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 16.67% e USD. Monitore os movimentos de GCLWW no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de GCLWW?
Você pode comprar ações de GCL Global Holdings Ltd (GCLWW) pelo preço atual 0.0700. Ordens geralmente são executadas perto de 0.0700 ou 0.0730, enquanto 3 e -5.15% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de GCLWW no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de GCLWW?
Investir em GCL Global Holdings Ltd envolve considerar a faixa anual 0.0440 - 0.2000 e o preço atual 0.0700. Muitos comparam -0.99% e 34.62% antes de enviar ordens em 0.0700 ou 0.0730. Estude as mudanças diárias de preço de GCLWW no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações GCL Global Holdings Ltd?
O maior preço de GCL Global Holdings Ltd (GCLWW) no último ano foi 0.2000. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0440 - 0.2000, e a comparação com 0.0640 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de GCL Global Holdings Ltd no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações GCL Global Holdings Ltd?
O menor preço de GCL Global Holdings Ltd (GCLWW) no ano foi 0.0440. A comparação com o preço atual 0.0700 e 0.0440 - 0.2000 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de GCLWW em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de GCLWW?
No passado GCL Global Holdings Ltd passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.0640 e 16.67% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.0640
- Open
- 0.0738
- Bid
- 0.0700
- Ask
- 0.0730
- Low
- 0.0700
- High
- 0.0774
- Volume
- 3
- Mudança diária
- 9.38%
- Mudança mensal
- -0.99%
- Mudança de 6 meses
- 34.62%
- Mudança anual
- 16.67%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4