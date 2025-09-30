- Übersicht
GCLWW: GCL Global Holdings Ltd
Der Wechselkurs von GCLWW hat sich für heute um 9.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0700 bis zu einem Hoch von 0.0774 gehandelt.
Verfolgen Sie die GCL Global Holdings Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von GCLWW heute?
Die Aktie von GCL Global Holdings Ltd (GCLWW) notiert heute bei 0.0700. Sie wird innerhalb einer Spanne von 9.38% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.0640 und das Handelsvolumen erreichte 3. Das Live-Chart von GCLWW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie GCLWW Dividenden?
GCL Global Holdings Ltd wird derzeit mit 0.0700 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 16.67% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von GCLWW zu verfolgen.
Wie kaufe ich GCLWW-Aktien?
Sie können Aktien von GCL Global Holdings Ltd (GCLWW) zum aktuellen Kurs von 0.0700 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.0700 oder 0.0730 platziert, während 3 und -5.15% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von GCLWW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in GCLWW-Aktien?
Bei einer Investition in GCL Global Holdings Ltd müssen die jährliche Spanne 0.0440 - 0.2000 und der aktuelle Kurs 0.0700 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.99% und 34.62%, bevor sie Orders zu 0.0700 oder 0.0730 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von GCLWW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von GCL Global Holdings Ltd?
Der höchste Kurs von GCL Global Holdings Ltd (GCLWW) im vergangenen Jahr lag bei 0.2000. Innerhalb von 0.0440 - 0.2000 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.0640 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von GCL Global Holdings Ltd mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von GCL Global Holdings Ltd?
Der niedrigste Kurs von GCL Global Holdings Ltd (GCLWW) im Laufe des Jahres betrug 0.0440. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.0700 und der Spanne 0.0440 - 0.2000 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von GCLWW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von GCLWW statt?
GCL Global Holdings Ltd hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.0640 und 16.67% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0640
- Eröffnung
- 0.0738
- Bid
- 0.0700
- Ask
- 0.0730
- Tief
- 0.0700
- Hoch
- 0.0774
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- 9.38%
- Monatsänderung
- -0.99%
- 6-Monatsänderung
- 34.62%
- Jahresänderung
- 16.67%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4