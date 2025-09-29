报价部分
货币 / GCLWW
GCLWW: GCL Global Holdings Ltd

0.0700 USD 0.0060 (9.38%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日GCLWW汇率已更改9.38%。当日，交易品种以低点0.0700和高点0.0774进行交易。

关注GCL Global Holdings Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

GCLWW股票今天的价格是多少？

GCL Global Holdings Ltd股票今天的定价为0.0700。它在9.38%范围内交易，昨天的收盘价为0.0640，交易量达到3。GCLWW的实时价格图表显示了这些更新。

GCL Global Holdings Ltd股票是否支付股息？

GCL Global Holdings Ltd目前的价值为0.0700。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.67%和USD。实时查看图表以跟踪GCLWW走势。

如何购买GCLWW股票？

您可以以0.0700的当前价格购买GCL Global Holdings Ltd股票。订单通常设置在0.0700或0.0730附近，而3和-5.15%显示市场活动。立即关注GCLWW的实时图表更新。

如何投资GCLWW股票？

投资GCL Global Holdings Ltd需要考虑年度范围0.0440 - 0.2000和当前价格0.0700。许多人在以0.0700或0.0730下订单之前，会比较-0.99%和。实时查看GCLWW价格图表，了解每日变化。

GCL Global Holdings Ltd股票的最高价格是多少？

在过去一年中，GCL Global Holdings Ltd的最高价格是0.2000。在0.0440 - 0.2000内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GCL Global Holdings Ltd的绩效。

GCL Global Holdings Ltd股票的最低价格是多少？

GCL Global Holdings Ltd（GCLWW）的最低价格为0.0440。将其与当前的0.0700和0.0440 - 0.2000进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GCLWW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GCLWW股票是什么时候拆分的？

GCL Global Holdings Ltd历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.0640和16.67%中可见。

日范围
0.0700 0.0774
年范围
0.0440 0.2000
前一天收盘价
0.0640
开盘价
0.0738
卖价
0.0700
买价
0.0730
最低价
0.0700
最高价
0.0774
交易量
3
日变化
9.38%
月变化
-0.99%
6个月变化
34.62%
年变化
16.67%
