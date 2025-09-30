- Aperçu
GCLWW: GCL Global Holdings Ltd
Le taux de change de GCLWW a changé de 9.38% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0700 et à un maximum de 0.0774.
Suivez la dynamique GCL Global Holdings Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action GCLWW aujourd'hui ?
L'action GCL Global Holdings Ltd est cotée à 0.0700 aujourd'hui. Elle se négocie dans 9.38%, a clôturé hier à 0.0640 et son volume d'échange a atteint 3. Le graphique en temps réel du cours de GCLWW présente ces mises à jour.
L'action GCL Global Holdings Ltd verse-t-elle des dividendes ?
GCL Global Holdings Ltd est actuellement valorisé à 0.0700. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 16.67% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de GCLWW.
Comment acheter des actions GCLWW ?
Vous pouvez acheter des actions GCL Global Holdings Ltd au cours actuel de 0.0700. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.0700 ou de 0.0730, le 3 et le -5.15% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de GCLWW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action GCLWW ?
Investir dans GCL Global Holdings Ltd implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.0440 - 0.2000 et le prix actuel 0.0700. Beaucoup comparent -0.99% et 34.62% avant de passer des ordres à 0.0700 ou 0.0730. Consultez le graphique du cours de GCLWW en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action GCL Global Holdings Ltd ?
Le cours le plus élevé de GCL Global Holdings Ltd l'année dernière était 0.2000. Au cours de 0.0440 - 0.2000, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.0640 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de GCL Global Holdings Ltd sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action GCL Global Holdings Ltd ?
Le cours le plus bas de GCL Global Holdings Ltd (GCLWW) sur l'année a été 0.0440. Sa comparaison avec 0.0700 et 0.0440 - 0.2000 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de GCLWW sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action GCLWW a-t-elle été divisée ?
GCL Global Holdings Ltd a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.0640 et 16.67% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.0640
- Ouverture
- 0.0738
- Bid
- 0.0700
- Ask
- 0.0730
- Plus Bas
- 0.0700
- Plus Haut
- 0.0774
- Volume
- 3
- Changement quotidien
- 9.38%
- Changement Mensuel
- -0.99%
- Changement à 6 Mois
- 34.62%
- Changement Annuel
- 16.67%
