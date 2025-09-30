- Panoramica
GCLWW: GCL Global Holdings Ltd
Il tasso di cambio GCLWW ha avuto una variazione del 9.38% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0700 e ad un massimo di 0.0774.
Segui le dinamiche di GCL Global Holdings Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni GCLWW oggi?
Oggi le azioni GCL Global Holdings Ltd sono prezzate a 0.0700. Viene scambiato all'interno di 9.38%, la chiusura di ieri è stata 0.0640 e il volume degli scambi ha raggiunto 3. Il grafico dei prezzi in tempo reale di GCLWW mostra questi aggiornamenti.
Le azioni GCL Global Holdings Ltd pagano dividendi?
GCL Global Holdings Ltd è attualmente valutato a 0.0700. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 16.67% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di GCLWW.
Come acquistare azioni GCLWW?
Puoi acquistare azioni GCL Global Holdings Ltd al prezzo attuale di 0.0700. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.0700 o 0.0730, mentre 3 e -5.15% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di GCLWW sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni GCLWW?
Investire in GCL Global Holdings Ltd implica considerare l'intervallo annuale 0.0440 - 0.2000 e il prezzo attuale 0.0700. Molti confrontano -0.99% e 34.62% prima di effettuare ordini su 0.0700 o 0.0730. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di GCLWW con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni GCL Global Holdings Ltd?
Il prezzo massimo di GCL Global Holdings Ltd nell'ultimo anno è stato 0.2000. All'interno di 0.0440 - 0.2000, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.0640 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di GCL Global Holdings Ltd utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni GCL Global Holdings Ltd?
Il prezzo più basso di GCL Global Holdings Ltd (GCLWW) nel corso dell'anno è stato 0.0440. Confrontandolo con gli attuali 0.0700 e 0.0440 - 0.2000 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda GCLWW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di GCLWW?
GCL Global Holdings Ltd ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.0640 e 16.67%.
- Chiusura Precedente
- 0.0640
- Apertura
- 0.0738
- Bid
- 0.0700
- Ask
- 0.0730
- Minimo
- 0.0700
- Massimo
- 0.0774
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- 9.38%
- Variazione Mensile
- -0.99%
- Variazione Semestrale
- 34.62%
- Variazione Annuale
- 16.67%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4