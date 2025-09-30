QuotazioniSezioni
GCLWW: GCL Global Holdings Ltd

0.0700 USD 0.0060 (9.38%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GCLWW ha avuto una variazione del 9.38% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0700 e ad un massimo di 0.0774.

Segui le dinamiche di GCL Global Holdings Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni GCLWW oggi?

Oggi le azioni GCL Global Holdings Ltd sono prezzate a 0.0700. Viene scambiato all'interno di 9.38%, la chiusura di ieri è stata 0.0640 e il volume degli scambi ha raggiunto 3. Il grafico dei prezzi in tempo reale di GCLWW mostra questi aggiornamenti.

Le azioni GCL Global Holdings Ltd pagano dividendi?

GCL Global Holdings Ltd è attualmente valutato a 0.0700. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 16.67% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di GCLWW.

Come acquistare azioni GCLWW?

Puoi acquistare azioni GCL Global Holdings Ltd al prezzo attuale di 0.0700. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.0700 o 0.0730, mentre 3 e -5.15% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di GCLWW sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni GCLWW?

Investire in GCL Global Holdings Ltd implica considerare l'intervallo annuale 0.0440 - 0.2000 e il prezzo attuale 0.0700. Molti confrontano -0.99% e 34.62% prima di effettuare ordini su 0.0700 o 0.0730. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di GCLWW con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni GCL Global Holdings Ltd?

Il prezzo massimo di GCL Global Holdings Ltd nell'ultimo anno è stato 0.2000. All'interno di 0.0440 - 0.2000, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.0640 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di GCL Global Holdings Ltd utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni GCL Global Holdings Ltd?

Il prezzo più basso di GCL Global Holdings Ltd (GCLWW) nel corso dell'anno è stato 0.0440. Confrontandolo con gli attuali 0.0700 e 0.0440 - 0.2000 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda GCLWW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di GCLWW?

GCL Global Holdings Ltd ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.0640 e 16.67%.

Intervallo Giornaliero
0.0700 0.0774
Intervallo Annuale
0.0440 0.2000
Chiusura Precedente
0.0640
Apertura
0.0738
Bid
0.0700
Ask
0.0730
Minimo
0.0700
Massimo
0.0774
Volume
3
Variazione giornaliera
9.38%
Variazione Mensile
-0.99%
Variazione Semestrale
34.62%
Variazione Annuale
16.67%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4