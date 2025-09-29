КотировкиРазделы
Валюты / GCLWW
GCLWW: GCL Global Holdings Ltd

0.0700 USD 0.0060 (9.38%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GCLWW за сегодня изменился на 9.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0700, а максимальная — 0.0774.

Следите за динамикой GCL Global Holdings Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GCLWW сегодня?

GCL Global Holdings Ltd (GCLWW) сегодня оценивается на уровне 0.0700. Инструмент торгуется в пределах 9.38%, вчерашнее закрытие составило 0.0640, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GCLWW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям GCL Global Holdings Ltd?

GCL Global Holdings Ltd в настоящее время оценивается в 0.0700. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.67% и USD. Отслеживайте движения GCLWW на графике в реальном времени.

Как купить акции GCLWW?

Вы можете купить акции GCL Global Holdings Ltd (GCLWW) по текущей цене 0.0700. Ордера обычно размещаются около 0.0700 или 0.0730, тогда как 3 и -5.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GCLWW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GCLWW?

Инвестирование в GCL Global Holdings Ltd предполагает учет годового диапазона 0.0440 - 0.2000 и текущей цены 0.0700. Многие сравнивают -0.99% и 34.62% перед размещением ордеров на 0.0700 или 0.0730. Изучайте ежедневные изменения цены GCLWW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции GCL Global Holdings Ltd?

Самая высокая цена GCL Global Holdings Ltd (GCLWW) за последний год составила 0.2000. Акции заметно колебались в пределах 0.0440 - 0.2000, сравнение с 0.0640 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GCL Global Holdings Ltd на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции GCL Global Holdings Ltd?

Самая низкая цена GCL Global Holdings Ltd (GCLWW) за год составила 0.0440. Сравнение с текущими 0.0700 и 0.0440 - 0.2000 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GCLWW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GCLWW?

В прошлом GCL Global Holdings Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.0640 и 16.67% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.0700 0.0774
Годовой диапазон
0.0440 0.2000
Предыдущее закрытие
0.0640
Open
0.0738
Bid
0.0700
Ask
0.0730
Low
0.0700
High
0.0774
Объем
3
Дневное изменение
9.38%
Месячное изменение
-0.99%
6-месячное изменение
34.62%
Годовое изменение
16.67%
