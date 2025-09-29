- Обзор рынка
GCLWW: GCL Global Holdings Ltd
Курс GCLWW за сегодня изменился на 9.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0700, а максимальная — 0.0774.
Следите за динамикой GCL Global Holdings Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GCLWW сегодня?
GCL Global Holdings Ltd (GCLWW) сегодня оценивается на уровне 0.0700. Инструмент торгуется в пределах 9.38%, вчерашнее закрытие составило 0.0640, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GCLWW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям GCL Global Holdings Ltd?
GCL Global Holdings Ltd в настоящее время оценивается в 0.0700. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.67% и USD. Отслеживайте движения GCLWW на графике в реальном времени.
Как купить акции GCLWW?
Вы можете купить акции GCL Global Holdings Ltd (GCLWW) по текущей цене 0.0700. Ордера обычно размещаются около 0.0700 или 0.0730, тогда как 3 и -5.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GCLWW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GCLWW?
Инвестирование в GCL Global Holdings Ltd предполагает учет годового диапазона 0.0440 - 0.2000 и текущей цены 0.0700. Многие сравнивают -0.99% и 34.62% перед размещением ордеров на 0.0700 или 0.0730. Изучайте ежедневные изменения цены GCLWW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции GCL Global Holdings Ltd?
Самая высокая цена GCL Global Holdings Ltd (GCLWW) за последний год составила 0.2000. Акции заметно колебались в пределах 0.0440 - 0.2000, сравнение с 0.0640 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GCL Global Holdings Ltd на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции GCL Global Holdings Ltd?
Самая низкая цена GCL Global Holdings Ltd (GCLWW) за год составила 0.0440. Сравнение с текущими 0.0700 и 0.0440 - 0.2000 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GCLWW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GCLWW?
В прошлом GCL Global Holdings Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.0640 и 16.67% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.0640
- Open
- 0.0738
- Bid
- 0.0700
- Ask
- 0.0730
- Low
- 0.0700
- High
- 0.0774
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 9.38%
- Месячное изменение
- -0.99%
- 6-месячное изменение
- 34.62%
- Годовое изменение
- 16.67%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%