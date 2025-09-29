- 概要
GCLWW: GCL Global Holdings Ltd
GCLWWの今日の為替レートは、9.38%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0700の安値と0.0774の高値で取引されました。
GCL Global Holdings Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
GCLWW株の現在の価格は？
GCL Global Holdings Ltdの株価は本日0.0700です。9.38%内で取引され、前日の終値は0.0640、取引量は3に達しました。GCLWWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
GCL Global Holdings Ltdの株は配当を出しますか？
GCL Global Holdings Ltdの現在の価格は0.0700です。配当方針は会社によりますが、投資家は16.67%やUSDにも注目します。GCLWWの動きはライブチャートで確認できます。
GCLWW株を買う方法は？
GCL Global Holdings Ltdの株は現在0.0700で購入可能です。注文は通常0.0700または0.0730付近で行われ、3や-5.15%が市場の動きを示します。GCLWWの最新情報はライブチャートで確認できます。
GCLWW株に投資する方法は？
GCL Global Holdings Ltdへの投資では、年間の値幅0.0440 - 0.2000と現在の0.0700を考慮します。注文は多くの場合0.0700や0.0730で行われる前に、-0.99%や34.62%と比較されます。GCLWWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
GCL Global Holdings Ltdの株の最高値は？
GCL Global Holdings Ltdの過去1年の最高値は0.2000でした。0.0440 - 0.2000内で株価は大きく変動し、0.0640と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。GCL Global Holdings Ltdのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
GCL Global Holdings Ltdの株の最低値は？
GCL Global Holdings Ltd(GCLWW)の年間最安値は0.0440でした。現在の0.0700や0.0440 - 0.2000と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。GCLWWの動きはライブチャートで確認できます。
GCLWWの株式分割はいつ行われましたか？
GCL Global Holdings Ltdは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.0640、16.67%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 0.0640
- 始値
- 0.0738
- 買値
- 0.0700
- 買値
- 0.0730
- 安値
- 0.0700
- 高値
- 0.0774
- 出来高
- 3
- 1日の変化
- 9.38%
- 1ヶ月の変化
- -0.99%
- 6ヶ月の変化
- 34.62%
- 1年の変化
- 16.67%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
