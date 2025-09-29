クォートセクション
通貨 / GCLWW
株に戻る

GCLWW: GCL Global Holdings Ltd

0.0700 USD 0.0060 (9.38%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GCLWWの今日の為替レートは、9.38%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0700の安値と0.0774の高値で取引されました。

GCL Global Holdings Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

GCLWW株の現在の価格は？

GCL Global Holdings Ltdの株価は本日0.0700です。9.38%内で取引され、前日の終値は0.0640、取引量は3に達しました。GCLWWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

GCL Global Holdings Ltdの株は配当を出しますか？

GCL Global Holdings Ltdの現在の価格は0.0700です。配当方針は会社によりますが、投資家は16.67%やUSDにも注目します。GCLWWの動きはライブチャートで確認できます。

GCLWW株を買う方法は？

GCL Global Holdings Ltdの株は現在0.0700で購入可能です。注文は通常0.0700または0.0730付近で行われ、3や-5.15%が市場の動きを示します。GCLWWの最新情報はライブチャートで確認できます。

GCLWW株に投資する方法は？

GCL Global Holdings Ltdへの投資では、年間の値幅0.0440 - 0.2000と現在の0.0700を考慮します。注文は多くの場合0.0700や0.0730で行われる前に、-0.99%や34.62%と比較されます。GCLWWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

GCL Global Holdings Ltdの株の最高値は？

GCL Global Holdings Ltdの過去1年の最高値は0.2000でした。0.0440 - 0.2000内で株価は大きく変動し、0.0640と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。GCL Global Holdings Ltdのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

GCL Global Holdings Ltdの株の最低値は？

GCL Global Holdings Ltd(GCLWW)の年間最安値は0.0440でした。現在の0.0700や0.0440 - 0.2000と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。GCLWWの動きはライブチャートで確認できます。

GCLWWの株式分割はいつ行われましたか？

GCL Global Holdings Ltdは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.0640、16.67%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
0.0700 0.0774
1年のレンジ
0.0440 0.2000
以前の終値
0.0640
始値
0.0738
買値
0.0700
買値
0.0730
安値
0.0700
高値
0.0774
出来高
3
1日の変化
9.38%
1ヶ月の変化
-0.99%
6ヶ月の変化
34.62%
1年の変化
16.67%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待