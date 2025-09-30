- Visão do mercado
GAINI: GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION
A taxa do GAINI para hoje mudou para 0.27%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.65 e o mais alto foi 25.74.
Veja a dinâmica do par de moedas GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de GAINI hoje?
Hoje GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION (GAINI) está avaliado em 25.73. O instrumento é negociado dentro de 0.27%, o fechamento de ontem foi 25.66, e o volume de negociação atingiu 18. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de GAINI em tempo real.
As ações de GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION pagam dividendos?
Atualmente GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION está avaliado em 25.73. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.43% e USD. Monitore os movimentos de GAINI no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de GAINI?
Você pode comprar ações de GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION (GAINI) pelo preço atual 25.73. Ordens geralmente são executadas perto de 25.73 ou 26.03, enquanto 18 e 0.12% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de GAINI no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de GAINI?
Investir em GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION envolve considerar a faixa anual 24.60 - 25.74 e o preço atual 25.73. Muitos comparam 0.86% e 1.34% antes de enviar ordens em 25.73 ou 26.03. Estude as mudanças diárias de preço de GAINI no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION?
O maior preço de GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION (GAINI) no último ano foi 25.74. As ações oscilaram bastante dentro de 24.60 - 25.74, e a comparação com 25.66 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION?
O menor preço de GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION (GAINI) no ano foi 24.60. A comparação com o preço atual 25.73 e 24.60 - 25.74 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de GAINI em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de GAINI?
No passado GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.66 e 2.43% após os eventos corporativos.
