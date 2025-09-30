- Panoramica
GAINI: GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION
Il tasso di cambio GAINI ha avuto una variazione del 0.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.65 e ad un massimo di 25.74.
Segui le dinamiche di GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni GAINI oggi?
Oggi le azioni GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION sono prezzate a 25.73. Viene scambiato all'interno di 0.27%, la chiusura di ieri è stata 25.66 e il volume degli scambi ha raggiunto 18. Il grafico dei prezzi in tempo reale di GAINI mostra questi aggiornamenti.
Le azioni GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION pagano dividendi?
GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION è attualmente valutato a 25.73. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 2.43% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di GAINI.
Come acquistare azioni GAINI?
Puoi acquistare azioni GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION al prezzo attuale di 25.73. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.73 o 26.03, mentre 18 e 0.12% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di GAINI sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni GAINI?
Investire in GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION implica considerare l'intervallo annuale 24.60 - 25.74 e il prezzo attuale 25.73. Molti confrontano 0.86% e 1.34% prima di effettuare ordini su 25.73 o 26.03. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di GAINI con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION?
Il prezzo massimo di GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION nell'ultimo anno è stato 25.74. All'interno di 24.60 - 25.74, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.66 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION?
Il prezzo più basso di GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION (GAINI) nel corso dell'anno è stato 24.60. Confrontandolo con gli attuali 25.73 e 24.60 - 25.74 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda GAINI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di GAINI?
GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.66 e 2.43%.
- Chiusura Precedente
- 25.66
- Apertura
- 25.70
- Bid
- 25.73
- Ask
- 26.03
- Minimo
- 25.65
- Massimo
- 25.74
- Volume
- 18
- Variazione giornaliera
- 0.27%
- Variazione Mensile
- 0.86%
- Variazione Semestrale
- 1.34%
- Variazione Annuale
- 2.43%
