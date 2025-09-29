报价部分
货币 / GAINI
GAINI: GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION

25.73 USD 0.07 (0.27%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日GAINI汇率已更改0.27%。当日，交易品种以低点25.65和高点25.74进行交易。

关注GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

GAINI股票今天的价格是多少？

GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION股票今天的定价为25.73。它在0.27%范围内交易，昨天的收盘价为25.66，交易量达到18。GAINI的实时价格图表显示了这些更新。

GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION股票是否支付股息？

GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION目前的价值为25.73。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.43%和USD。实时查看图表以跟踪GAINI走势。

如何购买GAINI股票？

您可以以25.73的当前价格购买GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION股票。订单通常设置在25.73或26.03附近，而18和0.12%显示市场活动。立即关注GAINI的实时图表更新。

如何投资GAINI股票？

投资GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION需要考虑年度范围24.60 - 25.74和当前价格25.73。许多人在以25.73或26.03下订单之前，会比较0.86%和。实时查看GAINI价格图表，了解每日变化。

GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION股票的最高价格是多少？

在过去一年中，GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION的最高价格是25.74。在24.60 - 25.74内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION的绩效。

GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION股票的最低价格是多少？

GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION（GAINI）的最低价格为24.60。将其与当前的25.73和24.60 - 25.74进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GAINI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GAINI股票是什么时候拆分的？

GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.66和2.43%中可见。

日范围
25.65 25.74
年范围
24.60 25.74
前一天收盘价
25.66
开盘价
25.70
卖价
25.73
买价
26.03
最低价
25.65
最高价
25.74
交易量
18
日变化
0.27%
月变化
0.86%
6个月变化
1.34%
年变化
2.43%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值