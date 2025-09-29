- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
GAINI: GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION
Курс GAINI за сегодня изменился на 0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.65, а максимальная — 25.74.
Следите за динамикой GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GAINI сегодня?
GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION (GAINI) сегодня оценивается на уровне 25.74. Инструмент торгуется в пределах 0.31%, вчерашнее закрытие составило 25.66, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GAINI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION?
GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION в настоящее время оценивается в 25.74. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.47% и USD. Отслеживайте движения GAINI на графике в реальном времени.
Как купить акции GAINI?
Вы можете купить акции GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION (GAINI) по текущей цене 25.74. Ордера обычно размещаются около 25.74 или 26.04, тогда как 17 и 0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GAINI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GAINI?
Инвестирование в GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION предполагает учет годового диапазона 24.60 - 25.74 и текущей цены 25.74. Многие сравнивают 0.90% и 1.38% перед размещением ордеров на 25.74 или 26.04. Изучайте ежедневные изменения цены GAINI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION?
Самая высокая цена GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION (GAINI) за последний год составила 25.74. Акции заметно колебались в пределах 24.60 - 25.74, сравнение с 25.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION?
Самая низкая цена GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION (GAINI) за год составила 24.60. Сравнение с текущими 25.74 и 24.60 - 25.74 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GAINI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GAINI?
В прошлом GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.66 и 2.47% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.66
- Open
- 25.70
- Bid
- 25.74
- Ask
- 26.04
- Low
- 25.65
- High
- 25.74
- Объем
- 17
- Дневное изменение
- 0.31%
- Месячное изменение
- 0.90%
- 6-месячное изменение
- 1.38%
- Годовое изменение
- 2.47%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%