GAINI: GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION

25.74 USD 0.08 (0.31%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GAINI за сегодня изменился на 0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.65, а максимальная — 25.74.

Следите за динамикой GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GAINI сегодня?

GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION (GAINI) сегодня оценивается на уровне 25.74. Инструмент торгуется в пределах 0.31%, вчерашнее закрытие составило 25.66, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GAINI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION?

GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION в настоящее время оценивается в 25.74. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.47% и USD. Отслеживайте движения GAINI на графике в реальном времени.

Как купить акции GAINI?

Вы можете купить акции GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION (GAINI) по текущей цене 25.74. Ордера обычно размещаются около 25.74 или 26.04, тогда как 17 и 0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GAINI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GAINI?

Инвестирование в GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION предполагает учет годового диапазона 24.60 - 25.74 и текущей цены 25.74. Многие сравнивают 0.90% и 1.38% перед размещением ордеров на 25.74 или 26.04. Изучайте ежедневные изменения цены GAINI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION?

Самая высокая цена GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION (GAINI) за последний год составила 25.74. Акции заметно колебались в пределах 24.60 - 25.74, сравнение с 25.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION?

Самая низкая цена GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION (GAINI) за год составила 24.60. Сравнение с текущими 25.74 и 24.60 - 25.74 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GAINI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GAINI?

В прошлом GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.66 и 2.47% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.65 25.74
Годовой диапазон
24.60 25.74
Предыдущее закрытие
25.66
Open
25.70
Bid
25.74
Ask
26.04
Low
25.65
High
25.74
Объем
17
Дневное изменение
0.31%
Месячное изменение
0.90%
6-месячное изменение
1.38%
Годовое изменение
2.47%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.