- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
GAINI: GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION
Der Wechselkurs von GAINI hat sich für heute um 0.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.65 bis zu einem Hoch von 25.74 gehandelt.
Verfolgen Sie die GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von GAINI heute?
Die Aktie von GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION (GAINI) notiert heute bei 25.73. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.27% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.66 und das Handelsvolumen erreichte 18. Das Live-Chart von GAINI zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie GAINI Dividenden?
GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION wird derzeit mit 25.73 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.43% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von GAINI zu verfolgen.
Wie kaufe ich GAINI-Aktien?
Sie können Aktien von GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION (GAINI) zum aktuellen Kurs von 25.73 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.73 oder 26.03 platziert, während 18 und 0.12% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von GAINI auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in GAINI-Aktien?
Bei einer Investition in GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION müssen die jährliche Spanne 24.60 - 25.74 und der aktuelle Kurs 25.73 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.86% und 1.34%, bevor sie Orders zu 25.73 oder 26.03 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von GAINI.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION?
Der höchste Kurs von GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION (GAINI) im vergangenen Jahr lag bei 25.74. Innerhalb von 24.60 - 25.74 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.66 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION?
Der niedrigste Kurs von GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION (GAINI) im Laufe des Jahres betrug 24.60. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.73 und der Spanne 24.60 - 25.74 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von GAINI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von GAINI statt?
GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.66 und 2.43% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.66
- Eröffnung
- 25.70
- Bid
- 25.73
- Ask
- 26.03
- Tief
- 25.65
- Hoch
- 25.74
- Volumen
- 18
- Tagesänderung
- 0.27%
- Monatsänderung
- 0.86%
- 6-Monatsänderung
- 1.34%
- Jahresänderung
- 2.43%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4