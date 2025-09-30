- Aperçu
GAINI: GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION
Le taux de change de GAINI a changé de 0.27% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.65 et à un maximum de 25.74.
Suivez la dynamique GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action GAINI aujourd'hui ?
L'action GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION est cotée à 25.73 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.27%, a clôturé hier à 25.66 et son volume d'échange a atteint 18. Le graphique en temps réel du cours de GAINI présente ces mises à jour.
L'action GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION verse-t-elle des dividendes ?
GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION est actuellement valorisé à 25.73. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 2.43% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de GAINI.
Comment acheter des actions GAINI ?
Vous pouvez acheter des actions GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION au cours actuel de 25.73. Les ordres sont généralement placés à proximité de 25.73 ou de 26.03, le 18 et le 0.12% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de GAINI sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action GAINI ?
Investir dans GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION implique de prendre en compte la fourchette annuelle 24.60 - 25.74 et le prix actuel 25.73. Beaucoup comparent 0.86% et 1.34% avant de passer des ordres à 25.73 ou 26.03. Consultez le graphique du cours de GAINI en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION ?
Le cours le plus élevé de GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION l'année dernière était 25.74. Au cours de 24.60 - 25.74, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 25.66 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION ?
Le cours le plus bas de GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION (GAINI) sur l'année a été 24.60. Sa comparaison avec 25.73 et 24.60 - 25.74 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de GAINI sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action GAINI a-t-elle été divisée ?
GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 25.66 et 2.43% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 25.66
- Ouverture
- 25.70
- Bid
- 25.73
- Ask
- 26.03
- Plus Bas
- 25.65
- Plus Haut
- 25.74
- Volume
- 18
- Changement quotidien
- 0.27%
- Changement Mensuel
- 0.86%
- Changement à 6 Mois
- 1.34%
- Changement Annuel
- 2.43%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4