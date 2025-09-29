- 概要
GAINI: GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION
GAINIの今日の為替レートは、0.27%変化しました。日中、通貨は1あたり25.65の安値と25.74の高値で取引されました。
GLADSTONE INVESTMENT CORPORATIONダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
GAINI株の現在の価格は？
GLADSTONE INVESTMENT CORPORATIONの株価は本日25.73です。0.27%内で取引され、前日の終値は25.66、取引量は18に達しました。GAINIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
GLADSTONE INVESTMENT CORPORATIONの株は配当を出しますか？
GLADSTONE INVESTMENT CORPORATIONの現在の価格は25.73です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.43%やUSDにも注目します。GAINIの動きはライブチャートで確認できます。
GAINI株を買う方法は？
GLADSTONE INVESTMENT CORPORATIONの株は現在25.73で購入可能です。注文は通常25.73または26.03付近で行われ、18や0.12%が市場の動きを示します。GAINIの最新情報はライブチャートで確認できます。
GAINI株に投資する方法は？
GLADSTONE INVESTMENT CORPORATIONへの投資では、年間の値幅24.60 - 25.74と現在の25.73を考慮します。注文は多くの場合25.73や26.03で行われる前に、0.86%や1.34%と比較されます。GAINIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
GLADSTONE INVESTMENT CORPORATIONの株の最高値は？
GLADSTONE INVESTMENT CORPORATIONの過去1年の最高値は25.74でした。24.60 - 25.74内で株価は大きく変動し、25.66と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。GLADSTONE INVESTMENT CORPORATIONのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
GLADSTONE INVESTMENT CORPORATIONの株の最低値は？
GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION(GAINI)の年間最安値は24.60でした。現在の25.73や24.60 - 25.74と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。GAINIの動きはライブチャートで確認できます。
GAINIの株式分割はいつ行われましたか？
GLADSTONE INVESTMENT CORPORATIONは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.66、2.43%に企業行動後の影響として反映されます。
