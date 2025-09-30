- Visão do mercado
FVNNR: Future Vision II Acquisition Corp.
A taxa do FVNNR para hoje mudou para 0.50%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.1799 e o mais alto foi 0.1799.
Veja a dinâmica do par de moedas Future Vision II Acquisition Corp.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de FVNNR hoje?
Hoje Future Vision II Acquisition Corp. (FVNNR) está avaliado em 0.1799. O instrumento é negociado dentro de 0.50%, o fechamento de ontem foi 0.1790, e o volume de negociação atingiu 4. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FVNNR em tempo real.
As ações de Future Vision II Acquisition Corp. pagam dividendos?
Atualmente Future Vision II Acquisition Corp. está avaliado em 0.1799. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 63.55% e USD. Monitore os movimentos de FVNNR no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de FVNNR?
Você pode comprar ações de Future Vision II Acquisition Corp. (FVNNR) pelo preço atual 0.1799. Ordens geralmente são executadas perto de 0.1799 ou 0.1829, enquanto 4 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FVNNR no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de FVNNR?
Investir em Future Vision II Acquisition Corp. envolve considerar a faixa anual 0.1100 - 0.1950 e o preço atual 0.1799. Muitos comparam -0.06% e 12.44% antes de enviar ordens em 0.1799 ou 0.1829. Estude as mudanças diárias de preço de FVNNR no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Future Vision II Acquisition Corp.?
O maior preço de Future Vision II Acquisition Corp. (FVNNR) no último ano foi 0.1950. As ações oscilaram bastante dentro de 0.1100 - 0.1950, e a comparação com 0.1790 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Future Vision II Acquisition Corp. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Future Vision II Acquisition Corp.?
O menor preço de Future Vision II Acquisition Corp. (FVNNR) no ano foi 0.1100. A comparação com o preço atual 0.1799 e 0.1100 - 0.1950 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FVNNR em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de FVNNR?
No passado Future Vision II Acquisition Corp. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.1790 e 63.55% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.1790
- Open
- 0.1799
- Bid
- 0.1799
- Ask
- 0.1829
- Low
- 0.1799
- High
- 0.1799
- Volume
- 4
- Mudança diária
- 0.50%
- Mudança mensal
- -0.06%
- Mudança de 6 meses
- 12.44%
- Mudança anual
- 63.55%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4