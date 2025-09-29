报价部分
货币 / FVNNR
FVNNR: Future Vision II Acquisition Corp.

0.1799 USD 0.0009 (0.50%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日FVNNR汇率已更改0.50%。当日，交易品种以低点0.1799和高点0.1799进行交易。

关注Future Vision II Acquisition Corp.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

FVNNR股票今天的价格是多少？

Future Vision II Acquisition Corp.股票今天的定价为0.1799。它在0.50%范围内交易，昨天的收盘价为0.1790，交易量达到4。FVNNR的实时价格图表显示了这些更新。

Future Vision II Acquisition Corp.股票是否支付股息？

Future Vision II Acquisition Corp.目前的价值为0.1799。股息政策取决于公司，而投资者也会关注63.55%和USD。实时查看图表以跟踪FVNNR走势。

如何购买FVNNR股票？

您可以以0.1799的当前价格购买Future Vision II Acquisition Corp.股票。订单通常设置在0.1799或0.1829附近，而4和0.00%显示市场活动。立即关注FVNNR的实时图表更新。

如何投资FVNNR股票？

投资Future Vision II Acquisition Corp.需要考虑年度范围0.1100 - 0.1950和当前价格0.1799。许多人在以0.1799或0.1829下订单之前，会比较-0.06%和。实时查看FVNNR价格图表，了解每日变化。

Future Vision II Acquisition Corp.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Future Vision II Acquisition Corp.的最高价格是0.1950。在0.1100 - 0.1950内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Future Vision II Acquisition Corp.的绩效。

Future Vision II Acquisition Corp.股票的最低价格是多少？

Future Vision II Acquisition Corp.（FVNNR）的最低价格为0.1100。将其与当前的0.1799和0.1100 - 0.1950进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FVNNR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FVNNR股票是什么时候拆分的？

Future Vision II Acquisition Corp.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.1790和63.55%中可见。

日范围
0.1799 0.1799
年范围
0.1100 0.1950
前一天收盘价
0.1790
开盘价
0.1799
卖价
0.1799
买价
0.1829
最低价
0.1799
最高价
0.1799
交易量
4
日变化
0.50%
月变化
-0.06%
6个月变化
12.44%
年变化
63.55%
