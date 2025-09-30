- Aperçu
FVNNR: Future Vision II Acquisition Corp.
Le taux de change de FVNNR a changé de 0.50% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.1799 et à un maximum de 0.1799.
Suivez la dynamique Future Vision II Acquisition Corp.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action FVNNR aujourd'hui ?
L'action Future Vision II Acquisition Corp. est cotée à 0.1799 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.50%, a clôturé hier à 0.1790 et son volume d'échange a atteint 4. Le graphique en temps réel du cours de FVNNR présente ces mises à jour.
L'action Future Vision II Acquisition Corp. verse-t-elle des dividendes ?
Future Vision II Acquisition Corp. est actuellement valorisé à 0.1799. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 63.55% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FVNNR.
Comment acheter des actions FVNNR ?
Vous pouvez acheter des actions Future Vision II Acquisition Corp. au cours actuel de 0.1799. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.1799 ou de 0.1829, le 4 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FVNNR sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action FVNNR ?
Investir dans Future Vision II Acquisition Corp. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.1100 - 0.1950 et le prix actuel 0.1799. Beaucoup comparent -0.06% et 12.44% avant de passer des ordres à 0.1799 ou 0.1829. Consultez le graphique du cours de FVNNR en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Future Vision II Acquisition Corp. ?
Le cours le plus élevé de Future Vision II Acquisition Corp. l'année dernière était 0.1950. Au cours de 0.1100 - 0.1950, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.1790 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Future Vision II Acquisition Corp. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Future Vision II Acquisition Corp. ?
Le cours le plus bas de Future Vision II Acquisition Corp. (FVNNR) sur l'année a été 0.1100. Sa comparaison avec 0.1799 et 0.1100 - 0.1950 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FVNNR sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action FVNNR a-t-elle été divisée ?
Future Vision II Acquisition Corp. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.1790 et 63.55% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.1790
- Ouverture
- 0.1799
- Bid
- 0.1799
- Ask
- 0.1829
- Plus Bas
- 0.1799
- Plus Haut
- 0.1799
- Volume
- 4
- Changement quotidien
- 0.50%
- Changement Mensuel
- -0.06%
- Changement à 6 Mois
- 12.44%
- Changement Annuel
- 63.55%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4