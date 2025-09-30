- Übersicht
FVNNR: Future Vision II Acquisition Corp.
Der Wechselkurs von FVNNR hat sich für heute um 0.50% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.1799 bis zu einem Hoch von 0.1799 gehandelt.
Verfolgen Sie die Future Vision II Acquisition Corp.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von FVNNR heute?
Die Aktie von Future Vision II Acquisition Corp. (FVNNR) notiert heute bei 0.1799. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.50% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.1790 und das Handelsvolumen erreichte 4. Das Live-Chart von FVNNR zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie FVNNR Dividenden?
Future Vision II Acquisition Corp. wird derzeit mit 0.1799 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 63.55% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FVNNR zu verfolgen.
Wie kaufe ich FVNNR-Aktien?
Sie können Aktien von Future Vision II Acquisition Corp. (FVNNR) zum aktuellen Kurs von 0.1799 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.1799 oder 0.1829 platziert, während 4 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FVNNR auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in FVNNR-Aktien?
Bei einer Investition in Future Vision II Acquisition Corp. müssen die jährliche Spanne 0.1100 - 0.1950 und der aktuelle Kurs 0.1799 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.06% und 12.44%, bevor sie Orders zu 0.1799 oder 0.1829 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FVNNR.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Future Vision II Acquisition Corp.?
Der höchste Kurs von Future Vision II Acquisition Corp. (FVNNR) im vergangenen Jahr lag bei 0.1950. Innerhalb von 0.1100 - 0.1950 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.1790 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Future Vision II Acquisition Corp. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Future Vision II Acquisition Corp.?
Der niedrigste Kurs von Future Vision II Acquisition Corp. (FVNNR) im Laufe des Jahres betrug 0.1100. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.1799 und der Spanne 0.1100 - 0.1950 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FVNNR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von FVNNR statt?
Future Vision II Acquisition Corp. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.1790 und 63.55% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.1790
- Eröffnung
- 0.1799
- Bid
- 0.1799
- Ask
- 0.1829
- Tief
- 0.1799
- Hoch
- 0.1799
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- 0.50%
- Monatsänderung
- -0.06%
- 6-Monatsänderung
- 12.44%
- Jahresänderung
- 63.55%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4