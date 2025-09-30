- Panoramica
FVNNR: Future Vision II Acquisition Corp.
Il tasso di cambio FVNNR ha avuto una variazione del 0.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.1799 e ad un massimo di 0.1799.
Segui le dinamiche di Future Vision II Acquisition Corp.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni FVNNR oggi?
Oggi le azioni Future Vision II Acquisition Corp. sono prezzate a 0.1799. Viene scambiato all'interno di 0.50%, la chiusura di ieri è stata 0.1790 e il volume degli scambi ha raggiunto 4. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FVNNR mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Future Vision II Acquisition Corp. pagano dividendi?
Future Vision II Acquisition Corp. è attualmente valutato a 0.1799. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 63.55% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FVNNR.
Come acquistare azioni FVNNR?
Puoi acquistare azioni Future Vision II Acquisition Corp. al prezzo attuale di 0.1799. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.1799 o 0.1829, mentre 4 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FVNNR sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni FVNNR?
Investire in Future Vision II Acquisition Corp. implica considerare l'intervallo annuale 0.1100 - 0.1950 e il prezzo attuale 0.1799. Molti confrontano -0.06% e 12.44% prima di effettuare ordini su 0.1799 o 0.1829. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FVNNR con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Future Vision II Acquisition Corp.?
Il prezzo massimo di Future Vision II Acquisition Corp. nell'ultimo anno è stato 0.1950. All'interno di 0.1100 - 0.1950, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.1790 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Future Vision II Acquisition Corp. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Future Vision II Acquisition Corp.?
Il prezzo più basso di Future Vision II Acquisition Corp. (FVNNR) nel corso dell'anno è stato 0.1100. Confrontandolo con gli attuali 0.1799 e 0.1100 - 0.1950 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FVNNR muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FVNNR?
Future Vision II Acquisition Corp. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.1790 e 63.55%.
- Chiusura Precedente
- 0.1790
- Apertura
- 0.1799
- Bid
- 0.1799
- Ask
- 0.1829
- Minimo
- 0.1799
- Massimo
- 0.1799
- Volume
- 4
- Variazione giornaliera
- 0.50%
- Variazione Mensile
- -0.06%
- Variazione Semestrale
- 12.44%
- Variazione Annuale
- 63.55%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4