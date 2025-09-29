- Обзор рынка
FVNNR: Future Vision II Acquisition Corp.
Курс FVNNR за сегодня изменился на 0.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.1799, а максимальная — 0.1799.
Следите за динамикой Future Vision II Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FVNNR сегодня?
Future Vision II Acquisition Corp. (FVNNR) сегодня оценивается на уровне 0.1799. Инструмент торгуется в пределах 0.50%, вчерашнее закрытие составило 0.1790, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FVNNR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Future Vision II Acquisition Corp.?
Future Vision II Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 0.1799. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 63.55% и USD. Отслеживайте движения FVNNR на графике в реальном времени.
Как купить акции FVNNR?
Вы можете купить акции Future Vision II Acquisition Corp. (FVNNR) по текущей цене 0.1799. Ордера обычно размещаются около 0.1799 или 0.1829, тогда как 4 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FVNNR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FVNNR?
Инвестирование в Future Vision II Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 0.1100 - 0.1950 и текущей цены 0.1799. Многие сравнивают -0.06% и 12.44% перед размещением ордеров на 0.1799 или 0.1829. Изучайте ежедневные изменения цены FVNNR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Future Vision II Acquisition Corp.?
Самая высокая цена Future Vision II Acquisition Corp. (FVNNR) за последний год составила 0.1950. Акции заметно колебались в пределах 0.1100 - 0.1950, сравнение с 0.1790 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Future Vision II Acquisition Corp. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Future Vision II Acquisition Corp.?
Самая низкая цена Future Vision II Acquisition Corp. (FVNNR) за год составила 0.1100. Сравнение с текущими 0.1799 и 0.1100 - 0.1950 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FVNNR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FVNNR?
В прошлом Future Vision II Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.1790 и 63.55% после корпоративных действий.
