КотировкиРазделы
Валюты / FVNNR
Назад в Рынок акций США

FVNNR: Future Vision II Acquisition Corp.

0.1799 USD 0.0009 (0.50%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FVNNR за сегодня изменился на 0.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.1799, а максимальная — 0.1799.

Следите за динамикой Future Vision II Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FVNNR сегодня?

Future Vision II Acquisition Corp. (FVNNR) сегодня оценивается на уровне 0.1799. Инструмент торгуется в пределах 0.50%, вчерашнее закрытие составило 0.1790, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FVNNR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Future Vision II Acquisition Corp.?

Future Vision II Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 0.1799. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 63.55% и USD. Отслеживайте движения FVNNR на графике в реальном времени.

Как купить акции FVNNR?

Вы можете купить акции Future Vision II Acquisition Corp. (FVNNR) по текущей цене 0.1799. Ордера обычно размещаются около 0.1799 или 0.1829, тогда как 4 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FVNNR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FVNNR?

Инвестирование в Future Vision II Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 0.1100 - 0.1950 и текущей цены 0.1799. Многие сравнивают -0.06% и 12.44% перед размещением ордеров на 0.1799 или 0.1829. Изучайте ежедневные изменения цены FVNNR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Future Vision II Acquisition Corp.?

Самая высокая цена Future Vision II Acquisition Corp. (FVNNR) за последний год составила 0.1950. Акции заметно колебались в пределах 0.1100 - 0.1950, сравнение с 0.1790 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Future Vision II Acquisition Corp. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Future Vision II Acquisition Corp.?

Самая низкая цена Future Vision II Acquisition Corp. (FVNNR) за год составила 0.1100. Сравнение с текущими 0.1799 и 0.1100 - 0.1950 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FVNNR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FVNNR?

В прошлом Future Vision II Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.1790 и 63.55% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.1799 0.1799
Годовой диапазон
0.1100 0.1950
Предыдущее закрытие
0.1790
Open
0.1799
Bid
0.1799
Ask
0.1829
Low
0.1799
High
0.1799
Объем
4
Дневное изменение
0.50%
Месячное изменение
-0.06%
6-месячное изменение
12.44%
Годовое изменение
63.55%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.