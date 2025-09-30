クォートセクション
FVNNR
FVNNR: Future Vision II Acquisition Corp.

0.1799 USD 0.0009 (0.50%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FVNNRの今日の為替レートは、0.50%変化しました。日中、通貨は1あたり0.1799の安値と0.1799の高値で取引されました。

Future Vision II Acquisition Corp.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

FVNNR株の現在の価格は？

Future Vision II Acquisition Corp.の株価は本日0.1799です。0.50%内で取引され、前日の終値は0.1790、取引量は4に達しました。FVNNRのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Future Vision II Acquisition Corp.の株は配当を出しますか？

Future Vision II Acquisition Corp.の現在の価格は0.1799です。配当方針は会社によりますが、投資家は63.55%やUSDにも注目します。FVNNRの動きはライブチャートで確認できます。

FVNNR株を買う方法は？

Future Vision II Acquisition Corp.の株は現在0.1799で購入可能です。注文は通常0.1799または0.1829付近で行われ、4や0.00%が市場の動きを示します。FVNNRの最新情報はライブチャートで確認できます。

FVNNR株に投資する方法は？

Future Vision II Acquisition Corp.への投資では、年間の値幅0.1100 - 0.1950と現在の0.1799を考慮します。注文は多くの場合0.1799や0.1829で行われる前に、-0.06%や12.44%と比較されます。FVNNRの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Future Vision II Acquisition Corp.の株の最高値は？

Future Vision II Acquisition Corp.の過去1年の最高値は0.1950でした。0.1100 - 0.1950内で株価は大きく変動し、0.1790と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Future Vision II Acquisition Corp.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Future Vision II Acquisition Corp.の株の最低値は？

Future Vision II Acquisition Corp.(FVNNR)の年間最安値は0.1100でした。現在の0.1799や0.1100 - 0.1950と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FVNNRの動きはライブチャートで確認できます。

FVNNRの株式分割はいつ行われましたか？

Future Vision II Acquisition Corp.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.1790、63.55%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
0.1799 0.1799
1年のレンジ
0.1100 0.1950
以前の終値
0.1790
始値
0.1799
買値
0.1799
買値
0.1829
安値
0.1799
高値
0.1799
出来高
4
1日の変化
0.50%
1ヶ月の変化
-0.06%
6ヶ月の変化
12.44%
1年の変化
63.55%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
期待
100.7
97.4