FVNNR: Future Vision II Acquisition Corp.
FVNNRの今日の為替レートは、0.50%変化しました。日中、通貨は1あたり0.1799の安値と0.1799の高値で取引されました。
Future Vision II Acquisition Corp.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
FVNNR株の現在の価格は？
Future Vision II Acquisition Corp.の株価は本日0.1799です。0.50%内で取引され、前日の終値は0.1790、取引量は4に達しました。FVNNRのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Future Vision II Acquisition Corp.の株は配当を出しますか？
Future Vision II Acquisition Corp.の現在の価格は0.1799です。配当方針は会社によりますが、投資家は63.55%やUSDにも注目します。FVNNRの動きはライブチャートで確認できます。
FVNNR株を買う方法は？
Future Vision II Acquisition Corp.の株は現在0.1799で購入可能です。注文は通常0.1799または0.1829付近で行われ、4や0.00%が市場の動きを示します。FVNNRの最新情報はライブチャートで確認できます。
FVNNR株に投資する方法は？
Future Vision II Acquisition Corp.への投資では、年間の値幅0.1100 - 0.1950と現在の0.1799を考慮します。注文は多くの場合0.1799や0.1829で行われる前に、-0.06%や12.44%と比較されます。FVNNRの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Future Vision II Acquisition Corp.の株の最高値は？
Future Vision II Acquisition Corp.の過去1年の最高値は0.1950でした。0.1100 - 0.1950内で株価は大きく変動し、0.1790と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Future Vision II Acquisition Corp.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Future Vision II Acquisition Corp.の株の最低値は？
Future Vision II Acquisition Corp.(FVNNR)の年間最安値は0.1100でした。現在の0.1799や0.1100 - 0.1950と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FVNNRの動きはライブチャートで確認できます。
FVNNRの株式分割はいつ行われましたか？
Future Vision II Acquisition Corp.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.1790、63.55%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 0.1790
- 始値
- 0.1799
- 買値
- 0.1799
- 買値
- 0.1829
- 安値
- 0.1799
- 高値
- 0.1799
- 出来高
- 4
- 1日の変化
- 0.50%
- 1ヶ月の変化
- -0.06%
- 6ヶ月の変化
- 12.44%
- 1年の変化
- 63.55%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
-
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
-
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.4