FLG-PU: FLAGSTAR FINANCIAL, INC.
A taxa do FLG-PU para hoje mudou para -0.48%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 39.5800 e o mais alto foi 40.1100.
Veja a dinâmica do par de moedas FLAGSTAR FINANCIAL, INC.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de FLG-PU hoje?
Hoje FLAGSTAR FINANCIAL, INC. (FLG-PU) está avaliado em 39.6900. O instrumento é negociado dentro de -0.48%, o fechamento de ontem foi 39.8800, e o volume de negociação atingiu 16. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FLG-PU em tempo real.
As ações de FLAGSTAR FINANCIAL, INC. pagam dividendos?
Atualmente FLAGSTAR FINANCIAL, INC. está avaliado em 39.6900. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.21% e USD. Monitore os movimentos de FLG-PU no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de FLG-PU?
Você pode comprar ações de FLAGSTAR FINANCIAL, INC. (FLG-PU) pelo preço atual 39.6900. Ordens geralmente são executadas perto de 39.6900 ou 39.6930, enquanto 16 e -0.92% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FLG-PU no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de FLG-PU?
Investir em FLAGSTAR FINANCIAL, INC. envolve considerar a faixa anual 33.0000 - 41.2500 e o preço atual 39.6900. Muitos comparam 1.51% e 6.41% antes de enviar ordens em 39.6900 ou 39.6930. Estude as mudanças diárias de preço de FLG-PU no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações FLAGSTAR FINANCIAL, INC.?
O maior preço de FLAGSTAR FINANCIAL, INC. (FLG-PU) no último ano foi 41.2500. As ações oscilaram bastante dentro de 33.0000 - 41.2500, e a comparação com 39.8800 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de FLAGSTAR FINANCIAL, INC. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações FLAGSTAR FINANCIAL, INC.?
O menor preço de FLAGSTAR FINANCIAL, INC. (FLG-PU) no ano foi 33.0000. A comparação com o preço atual 39.6900 e 33.0000 - 41.2500 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FLG-PU em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de FLG-PU?
No passado FLAGSTAR FINANCIAL, INC. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 39.8800 e 2.21% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 39.8800
- Open
- 40.0600
- Bid
- 39.6900
- Ask
- 39.6930
- Low
- 39.5800
- High
- 40.1100
- Volume
- 16
- Mudança diária
- -0.48%
- Mudança mensal
- 1.51%
- Mudança de 6 meses
- 6.41%
- Mudança anual
- 2.21%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4