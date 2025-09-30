CotaçõesSeções
Moedas / FLG-PU
Voltar para Ações

FLG-PU: FLAGSTAR FINANCIAL, INC.

39.6900 USD 0.1900 (0.48%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do FLG-PU para hoje mudou para -0.48%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 39.5800 e o mais alto foi 40.1100.

Veja a dinâmica do par de moedas FLAGSTAR FINANCIAL, INC.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de FLG-PU hoje?

Hoje FLAGSTAR FINANCIAL, INC. (FLG-PU) está avaliado em 39.6900. O instrumento é negociado dentro de -0.48%, o fechamento de ontem foi 39.8800, e o volume de negociação atingiu 16. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FLG-PU em tempo real.

As ações de FLAGSTAR FINANCIAL, INC. pagam dividendos?

Atualmente FLAGSTAR FINANCIAL, INC. está avaliado em 39.6900. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.21% e USD. Monitore os movimentos de FLG-PU no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de FLG-PU?

Você pode comprar ações de FLAGSTAR FINANCIAL, INC. (FLG-PU) pelo preço atual 39.6900. Ordens geralmente são executadas perto de 39.6900 ou 39.6930, enquanto 16 e -0.92% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FLG-PU no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de FLG-PU?

Investir em FLAGSTAR FINANCIAL, INC. envolve considerar a faixa anual 33.0000 - 41.2500 e o preço atual 39.6900. Muitos comparam 1.51% e 6.41% antes de enviar ordens em 39.6900 ou 39.6930. Estude as mudanças diárias de preço de FLG-PU no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações FLAGSTAR FINANCIAL, INC.?

O maior preço de FLAGSTAR FINANCIAL, INC. (FLG-PU) no último ano foi 41.2500. As ações oscilaram bastante dentro de 33.0000 - 41.2500, e a comparação com 39.8800 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de FLAGSTAR FINANCIAL, INC. no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações FLAGSTAR FINANCIAL, INC.?

O menor preço de FLAGSTAR FINANCIAL, INC. (FLG-PU) no ano foi 33.0000. A comparação com o preço atual 39.6900 e 33.0000 - 41.2500 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FLG-PU em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de FLG-PU?

No passado FLAGSTAR FINANCIAL, INC. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 39.8800 e 2.21% após os eventos corporativos.

Faixa diária
39.5800 40.1100
Faixa anual
33.0000 41.2500
Fechamento anterior
39.8800
Open
40.0600
Bid
39.6900
Ask
39.6930
Low
39.5800
High
40.1100
Volume
16
Mudança diária
-0.48%
Mudança mensal
1.51%
Mudança de 6 meses
6.41%
Mudança anual
2.21%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4