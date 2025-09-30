- Aperçu
FLG-PU: FLAGSTAR FINANCIAL, INC.
Le taux de change de FLG-PU a changé de -0.48% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 39.5800 et à un maximum de 40.1100.
Suivez la dynamique FLAGSTAR FINANCIAL, INC.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action FLG-PU aujourd'hui ?
L'action FLAGSTAR FINANCIAL, INC. est cotée à 39.6900 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.48%, a clôturé hier à 39.8800 et son volume d'échange a atteint 16. Le graphique en temps réel du cours de FLG-PU présente ces mises à jour.
L'action FLAGSTAR FINANCIAL, INC. verse-t-elle des dividendes ?
FLAGSTAR FINANCIAL, INC. est actuellement valorisé à 39.6900. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 2.21% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FLG-PU.
Comment acheter des actions FLG-PU ?
Vous pouvez acheter des actions FLAGSTAR FINANCIAL, INC. au cours actuel de 39.6900. Les ordres sont généralement placés à proximité de 39.6900 ou de 39.6930, le 16 et le -0.92% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FLG-PU sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action FLG-PU ?
Investir dans FLAGSTAR FINANCIAL, INC. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 33.0000 - 41.2500 et le prix actuel 39.6900. Beaucoup comparent 1.51% et 6.41% avant de passer des ordres à 39.6900 ou 39.6930. Consultez le graphique du cours de FLG-PU en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action FLAGSTAR FINANCIAL, INC. ?
Le cours le plus élevé de FLAGSTAR FINANCIAL, INC. l'année dernière était 41.2500. Au cours de 33.0000 - 41.2500, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 39.8800 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de FLAGSTAR FINANCIAL, INC. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action FLAGSTAR FINANCIAL, INC. ?
Le cours le plus bas de FLAGSTAR FINANCIAL, INC. (FLG-PU) sur l'année a été 33.0000. Sa comparaison avec 39.6900 et 33.0000 - 41.2500 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FLG-PU sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action FLG-PU a-t-elle été divisée ?
FLAGSTAR FINANCIAL, INC. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 39.8800 et 2.21% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 39.8800
- Ouverture
- 40.0600
- Bid
- 39.6900
- Ask
- 39.6930
- Plus Bas
- 39.5800
- Plus Haut
- 40.1100
- Volume
- 16
- Changement quotidien
- -0.48%
- Changement Mensuel
- 1.51%
- Changement à 6 Mois
- 6.41%
- Changement Annuel
- 2.21%
