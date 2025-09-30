KurseKategorien
FLG-PU: FLAGSTAR FINANCIAL, INC.

39.6900 USD 0.1900 (0.48%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FLG-PU hat sich für heute um -0.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 39.5800 bis zu einem Hoch von 40.1100 gehandelt.

Verfolgen Sie die FLAGSTAR FINANCIAL, INC.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von FLG-PU heute?

Die Aktie von FLAGSTAR FINANCIAL, INC. (FLG-PU) notiert heute bei 39.6900. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.48% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 39.8800 und das Handelsvolumen erreichte 16. Das Live-Chart von FLG-PU zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie FLG-PU Dividenden?

FLAGSTAR FINANCIAL, INC. wird derzeit mit 39.6900 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.21% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FLG-PU zu verfolgen.

Wie kaufe ich FLG-PU-Aktien?

Sie können Aktien von FLAGSTAR FINANCIAL, INC. (FLG-PU) zum aktuellen Kurs von 39.6900 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 39.6900 oder 39.6930 platziert, während 16 und -0.92% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FLG-PU auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in FLG-PU-Aktien?

Bei einer Investition in FLAGSTAR FINANCIAL, INC. müssen die jährliche Spanne 33.0000 - 41.2500 und der aktuelle Kurs 39.6900 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.51% und 6.41%, bevor sie Orders zu 39.6900 oder 39.6930 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FLG-PU.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von FLAGSTAR FINANCIAL, INC.?

Der höchste Kurs von FLAGSTAR FINANCIAL, INC. (FLG-PU) im vergangenen Jahr lag bei 41.2500. Innerhalb von 33.0000 - 41.2500 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 39.8800 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von FLAGSTAR FINANCIAL, INC. mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von FLAGSTAR FINANCIAL, INC.?

Der niedrigste Kurs von FLAGSTAR FINANCIAL, INC. (FLG-PU) im Laufe des Jahres betrug 33.0000. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 39.6900 und der Spanne 33.0000 - 41.2500 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FLG-PU live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von FLG-PU statt?

FLAGSTAR FINANCIAL, INC. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 39.8800 und 2.21% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
39.5800 40.1100
Jahresspanne
33.0000 41.2500
Vorheriger Schlusskurs
39.8800
Eröffnung
40.0600
Bid
39.6900
Ask
39.6930
Tief
39.5800
Hoch
40.1100
Volumen
16
Tagesänderung
-0.48%
Monatsänderung
1.51%
6-Monatsänderung
6.41%
Jahresänderung
2.21%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4