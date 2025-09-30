- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
FLG-PU: FLAGSTAR FINANCIAL, INC.
Der Wechselkurs von FLG-PU hat sich für heute um -0.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 39.5800 bis zu einem Hoch von 40.1100 gehandelt.
Verfolgen Sie die FLAGSTAR FINANCIAL, INC.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von FLG-PU heute?
Die Aktie von FLAGSTAR FINANCIAL, INC. (FLG-PU) notiert heute bei 39.6900. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.48% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 39.8800 und das Handelsvolumen erreichte 16. Das Live-Chart von FLG-PU zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie FLG-PU Dividenden?
FLAGSTAR FINANCIAL, INC. wird derzeit mit 39.6900 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.21% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FLG-PU zu verfolgen.
Wie kaufe ich FLG-PU-Aktien?
Sie können Aktien von FLAGSTAR FINANCIAL, INC. (FLG-PU) zum aktuellen Kurs von 39.6900 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 39.6900 oder 39.6930 platziert, während 16 und -0.92% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FLG-PU auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in FLG-PU-Aktien?
Bei einer Investition in FLAGSTAR FINANCIAL, INC. müssen die jährliche Spanne 33.0000 - 41.2500 und der aktuelle Kurs 39.6900 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.51% und 6.41%, bevor sie Orders zu 39.6900 oder 39.6930 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FLG-PU.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von FLAGSTAR FINANCIAL, INC.?
Der höchste Kurs von FLAGSTAR FINANCIAL, INC. (FLG-PU) im vergangenen Jahr lag bei 41.2500. Innerhalb von 33.0000 - 41.2500 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 39.8800 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von FLAGSTAR FINANCIAL, INC. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von FLAGSTAR FINANCIAL, INC.?
Der niedrigste Kurs von FLAGSTAR FINANCIAL, INC. (FLG-PU) im Laufe des Jahres betrug 33.0000. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 39.6900 und der Spanne 33.0000 - 41.2500 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FLG-PU live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von FLG-PU statt?
FLAGSTAR FINANCIAL, INC. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 39.8800 und 2.21% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 39.8800
- Eröffnung
- 40.0600
- Bid
- 39.6900
- Ask
- 39.6930
- Tief
- 39.5800
- Hoch
- 40.1100
- Volumen
- 16
- Tagesänderung
- -0.48%
- Monatsänderung
- 1.51%
- 6-Monatsänderung
- 6.41%
- Jahresänderung
- 2.21%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4