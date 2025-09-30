QuotazioniSezioni
FLG-PU
FLG-PU: FLAGSTAR FINANCIAL, INC.

39.6900 USD 0.1900 (0.48%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FLG-PU ha avuto una variazione del -0.48% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 39.5800 e ad un massimo di 40.1100.

Segui le dinamiche di FLAGSTAR FINANCIAL, INC.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni FLG-PU oggi?

Oggi le azioni FLAGSTAR FINANCIAL, INC. sono prezzate a 39.6900. Viene scambiato all'interno di -0.48%, la chiusura di ieri è stata 39.8800 e il volume degli scambi ha raggiunto 16. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FLG-PU mostra questi aggiornamenti.

Le azioni FLAGSTAR FINANCIAL, INC. pagano dividendi?

FLAGSTAR FINANCIAL, INC. è attualmente valutato a 39.6900. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 2.21% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FLG-PU.

Come acquistare azioni FLG-PU?

Puoi acquistare azioni FLAGSTAR FINANCIAL, INC. al prezzo attuale di 39.6900. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 39.6900 o 39.6930, mentre 16 e -0.92% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FLG-PU sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni FLG-PU?

Investire in FLAGSTAR FINANCIAL, INC. implica considerare l'intervallo annuale 33.0000 - 41.2500 e il prezzo attuale 39.6900. Molti confrontano 1.51% e 6.41% prima di effettuare ordini su 39.6900 o 39.6930. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FLG-PU con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni FLAGSTAR FINANCIAL, INC.?

Il prezzo massimo di FLAGSTAR FINANCIAL, INC. nell'ultimo anno è stato 41.2500. All'interno di 33.0000 - 41.2500, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 39.8800 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di FLAGSTAR FINANCIAL, INC. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni FLAGSTAR FINANCIAL, INC.?

Il prezzo più basso di FLAGSTAR FINANCIAL, INC. (FLG-PU) nel corso dell'anno è stato 33.0000. Confrontandolo con gli attuali 39.6900 e 33.0000 - 41.2500 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FLG-PU muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FLG-PU?

FLAGSTAR FINANCIAL, INC. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 39.8800 e 2.21%.

Intervallo Giornaliero
39.5800 40.1100
Intervallo Annuale
33.0000 41.2500
Chiusura Precedente
39.8800
Apertura
40.0600
Bid
39.6900
Ask
39.6930
Minimo
39.5800
Massimo
40.1100
Volume
16
Variazione giornaliera
-0.48%
Variazione Mensile
1.51%
Variazione Semestrale
6.41%
Variazione Annuale
2.21%
